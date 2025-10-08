Bivši trener Novaka Đokovića počeo da radi sa Runeom

Nekadašnji kondicioni trener Novaka Đokovića Marko Paniki je poslije otkaza koji je dobio kod Janika Sinera otišao da radi sa Holgerom Runeom.

Izvor: Jack Guez / AFP / Profimedia

Marko Paniki je imao dosta uspeha u radu sa Novakom Đokovićem, a onda je odlučio da ga "izda" i pređe kod Janika Sinera. Nije se lijepo proveo kod sunarodnika pošto mu je uručio otkaz pred početak Vimbldona. Sada je prešao kod drugog tenisera i počeo je da radi sa Holgerom Runeom.

Sarađuje italijanski kondicioni trener sa talentovanim Dancem i pokušaće da mu prenese svoje znanje i vjerovatno da mu otkrije i Novakove i Janikove tajne. Da li će uspjeti da mu pomogne? Vreme će pokazati, ali im za sada dobro ide. Objasnio je Marko i šta je ono što ga brine kod Runea.

"Holger je fantastičan momak. Spreman je da sluša i da dijeli svoje mišljenje. Još uvijek se upoznajemo i imamo pred sobom pravu planinu emocija. Ipak, ono što je jasno jeste da ima nevjerovatan talenat. Isto tako postoji mnogo prostora za napredak i stvari koje mora da unapredi da bi postao zaista veliki teniser.U ovom momentu može da osvaja titule, ali isto tako može da izgubi u prvom kolu. Neophodno je da bude konstantniji", poručio je Paniki.

