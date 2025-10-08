logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bivši trener Novaka Đokovića počeo da radi sa Runeom

Bivši trener Novaka Đokovića počeo da radi sa Runeom

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Nekadašnji kondicioni trener Novaka Đokovića Marko Paniki je poslije otkaza koji je dobio kod Janika Sinera otišao da radi sa Holgerom Runeom.

Marko Paniki novi trener Holgera Runea Izvor: Jack Guez / AFP / Profimedia

Marko Paniki je imao dosta uspeha u radu sa Novakom Đokovićem, a onda je odlučio da ga "izda" i pređe kod Janika Sinera. Nije se lijepo proveo kod sunarodnika pošto mu je uručio otkaz pred početak Vimbldona. Sada je prešao kod drugog tenisera i počeo je da radi sa Holgerom Runeom.

Sarađuje italijanski kondicioni trener sa talentovanim Dancem i pokušaće da mu prenese svoje znanje i vjerovatno da mu otkrije i Novakove i Janikove tajne. Da li će uspjeti da mu pomogne? Vreme će pokazati, ali im za sada dobro ide. Objasnio je Marko i šta je ono što ga brine kod Runea.

"Holger je fantastičan momak. Spreman je da sluša i da dijeli svoje mišljenje. Još uvijek se upoznajemo i imamo pred sobom pravu planinu emocija. Ipak, ono što je jasno jeste da ima nevjerovatan talenat. Isto tako postoji mnogo prostora za napredak i stvari koje mora da unapredi da bi postao zaista veliki teniser.U ovom momentu može da osvaja titule, ali isto tako može da izgubi u prvom kolu. Neophodno je da bude konstantniji", poručio je Paniki.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Marko Paniki Holger Rune Tenis teniseri

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC