Đoković oborio još jedan teniski rekord: Odmah se oglasio jer je ušao u istoriju

Novak Đoković svakom pobjedom ispisuje tenisku istoriju, a ovog puta je to uradio u Šangaju.

Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Novak Đoković ostvario je još jednu pobjedu koja će se pamtiti u istoriji sporta! Na turniru u Šangaju savladao je Haumea Munara (2:1) i obezbijedio plasman u četvrtfinale, gdje ga čeka belgijski teniser Zizu Bergs. Pobjeda izborena u utorak, nakon velike drame, znači i da je Novak Đoković najstariji učesnik četvrtfinala na nekom od turnira iz serije mastersa!

Iako nakon meča nije dao izjavu na terenu, Đoković se oglasio poslije velike pobjede. Objavio je Instagram "story" na kojem se ističe upravo njegov novi rekord u svijetu tenisa. "Đoković je srušio još jedan rekord. Sa 38 godina i četiri mjeseca Đoković postaje najstariji teniser u četvrtfinalu nekog mastersa, nakon što je savladao Munara", navodi se u objavi!

Novak Đoković bi u narednim nedjeljama i mjesecima dodatno mogao da pomjera granicu, odnosno da obara sopstvene rekorde kada je riječ o najstarijim učesnicima u određenoj fazi masters turnira. Primjera radi, Novak Đoković je najstariji učesnik polufinala i finala na mastersima, pošto je ove sezone već oborio te rekorde.

Na mastersu u Majamiju, Novak Đoković je imao 37 godina i 10 mjeseci kada je stigao do borbe za titulu, a tom prilikom pali su rekordi Rodžera Federera koji je bio sinonim za dugovječnost u svijetu tenisa. Ne samo da je Đoković oborio njegove najveće rekorde poput broja grend slem titula, broja nedjelja na prvom mjestu i boljeg međusobnog skora, već mu uzima i ove "sitnije" rekorde u poznim igračkim godinama.

Naravno, Novak Đoković ne želi da se zaustavi ovdje. Protiv Zizua Bergsa igraće za polufinale kojima dodatno pomjera granicu, a ne treba govoriti da je cilj u Šangaju titula - posebno kada se zna da na putu do nje nema Janika Sinera, Karlosa Alkaraza i Aleksandera Zvereva, trojice prvih na ATP listi.

Novak bi do kraja sezone trebalo da igra i masters u Parizu, a zatim da ga naredne godine gledamo na još nekoliko najvećih svjetskih turnira. Podsećamo, Đoković je rekorder po broju trofeja sa turnira masters 1000 serije, pošto ih je u karijeri osvojio 40 - četiri više od Rafaela Nadala i čak 12 više od Rodžera Federera. Đoković je jedini teniser koji ima titulu sa svakog masters turnira i to po najmanje dva puta. Zapravo, još jedan trofej u Monte Karlu mu fali da ima najmanje tri titule sa svakog od devet mastersa.

