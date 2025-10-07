Đoković opet povraćao usred meča

Novak Đoković se nije osećao dobro u osmini finala mastersa u Šangaju, ponovo je povraćao na terenu.

Izvor: Screenshot/Twitter/@CristinaNcl

Već smo bili svjedoci toga da Novaku Đokoviću nije bilo dobro tokom mečeva u Kini, a slično se dogodilo i u osmini finala mastersa u Šangaju. U meču protiv Haumea Munara, srpski as nije mogao da izdrži, bilo mu je jako loše pa je ponovo povratio na terenu.

Đoković je već imao problem u prethodnom kolu, kad je za rivala imao Nijemca Janisa Hanfmana i sada je najbolji svih vremena morao da povrati na terenu. I ovog puta dogodila se slična situacija, koja još jednom potvrđuje u kakvim uslovima igraju teniseri, nedavno se i Ema Radukanu zbog teških temperaturinih uslova onesvijestila na terenu.

Novak Djokovic just threw up on court and is cleaning up after himself so the ball kids don't have to.pic.twitter.com/dtS1wzwmOe — Danny (@DjokovicFan_)October 7, 2025

Đoković je tokom ovog meča već imao velike probleme, koje mi nije stvarala temperatura. Srpski teniser je doživio povredu već u prvom setu, pa je u nastavku meča imao težak zadatak, na sve to velika vlažnost vazduha pravila mu je dodatni problem. Na fotografiji koja se pojavila na društvenim mrežama jasno se vidi kako Đoković briše teren, nakon problema koji ga je zadesio. Taj detalj posebno je oduševio mnoge, pošto je Novak sam uzeo da počisti to, nije želeo da prepusti to skupljaču loptica. Dječak je stajao pored i gledao ga bez riječi.

