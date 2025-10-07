logo
Đoković se samo srušio na teren: Doktor hitno uletio, Novaka jedva doveli do stolice

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Novak Đoković prolazi pravu agoniju u osmini finala Mastersa u Šangaju.

Novak Đoković se srušio na teren Izvor: ishan/X/Printscreen

Novak Đoković prolazi pravu golgotu tokom meča osmine finala Mastersa u Šangaju protiv Haumea Munara. Nakon što je rutinski dobio prvi servis sa 6:3, u drugom je poklekao sa 7:5. Bilo je evidentno da se Srbin muči, nekoliko puta je reagovala lekarska ekipa, trpio je bolove, pio tablete, ali stisnuo zube i nastavio meč.

Iako je u nastavku odigrao neke sjajne poene, Španac je uspuo da osvoji drugi set, a onda je uslijedila dramatična scena. Đoković je po završetku posljednjeg poena u drugom setu samo legao na teren i nije mogao da ustane.

Hitno je na teren ušao njegov fiziotarepaut, a onda i sudija. Odveli su ga do stolice, izmjeren mu je pritisak, a uprkos tome što je izgledao jako loše, poručio je da je sve u redu i da će nastaviti meč dalje. Popio je još jednu tabletu i vratio se na teren.

Pogledajte kako se sve odigralo.

Pogledajte

00:32
Novaku Đokoviću užasno pozlilo u Šangaju
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Tagovi

Novak Đoković Tenis teniseri

