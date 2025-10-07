Đoković saznao ime potencijalnog rivala u četvrtfinalu Šangaja

Belgijanac pokazao inat.

Izvor: Sarah Stier / Getty images / Profimedia

Zizu Bergs obezbijedio je plasman u četvrtfinale mastersa u Šangaju, a rival u narednom meču mogao bi mu biti Novak Đoković. Belgijski teniser savladao je 31. igrača svijeta Gabrijela Dijaloa rezultatom 2:1 (3:6, 7:5, 7:6) za nešto manje od tri sata igre.

Susret koji je trajao dva sata i 48 minuta donio je pet meč lopti, a Bergs je iskoristio svoju treću i tako potencijalno zakazao susret sa Novakom Đokovićem. Kanađanin je sigurnije ušao u meč, napravio rani brejk i to mu je pomoglo da u prvom setu bude ubjedljiv, ali je potom Belgijanac pokazao bolju igru, pa je borba bila ujednačena. Sve do rezultata 6:5 za Bergsa nije se mogao naslutiti pobjednik drugog seta, ali je onda Belgijanac preuzeo inicijativu i rivalu dozvolio svega jedan poen i rezultatom 40:15 obezbijedio brejk i izjednačenje u setovima.

Velika borba vodila se i u trećem setu, Bergs je napravio brejk i poveo 3:0, ali je i Dijalo dodao gas, pa je meč ponovo ušao u egal (6:6). Zbog toga je taj-brejk odlučio pobjednika, a u njemu se ponovo igralo izjednačeno, ali je za nijansu Bergs imao više sreće, spasio je dvije meč lopte, a svoju treću je uspio da iskoristi.

Da bi Novak Đoković za rivala imao 44. igrača svijeta, moraće najprije da pobijedi Đaumea Munara u meču koji počinje u 12.30 sati.