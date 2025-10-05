Dok se Novak mučio, saznao je ko mu je naredni rival: Sedam godina se čekao ovaj meč

Novak Đoković će u četvrtom kolu Mastersa u Šangaju igrati sa Haumeom Munarom.

Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Dok je Novak Đoković igrao svoj meč trećeg kola sa Janikom Hanfmanom, saznao je sa kim će igrati u četvrtom kolu. To je Španac Haume Munar.

Trenutno 41. teniser na svijetu je poslije dobijenog prvog seta sebi iskomplikovao život u finišu drugog seta. Ipak, poslije dva i po sata je pobijedio Jošihita Nišioku 6:5, 7:5, 6:1 i tako je prošao dalje. Munar je za sada prvo pobijedio Martona Fučoviča takođe u tri seta 4:6, 7:5, 6:1, a onda je dobio Flavija Kobolija 7:5, 6:1.

Munar ima 28 godina, za sada je u karijeri osvojio 6.000.000 dolara, a 37. mjesto mu je najbolje na ATP listi. Četvrto kolo na nedavnom US openu mu je najbolji rezultat u karijeri. Igrao je 2021. godine finale ATP 250 turnira u Andalizuji. Sa Novakom je za sada igrao samo jednom i to davne 2018. godine. Tada su se sastali na šljaci Rolan Garosa, a srpski teniser pobijedio 7:6, 6:4, 6:4.