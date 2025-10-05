logo
Novak se baš muči, koristi i posebnu pomoć u Šangaju: Da li je ovo rješenje za veliki problem?

Novak se baš muči, koristi i posebnu pomoć u Šangaju: Da li je ovo rješenje za veliki problem?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Novak Đoković koristi svaki momenat u Šangaju da se rashladi pošto je ogromna vlažnost vazduha u dvorani i prevruće je što i te kako utiče na Srbina.

Veliak vlažnost vazduha u Šangaju smeta Novaku Đokoviću Izvor: Printscreen/Arena sport tenis

Novak Đoković se muči na turniru u Šangaju protiv Janika Hanfmana. Razlog za to nije pretjerano dobra igra njemačkog tenisera, već činjenica da je u dvorani ogromna vlažnost vazduha. Igračima to pravi velike probleme što se vidi i po reakcijama srpskog tenisera.

U pauzi između petog i šestog gema u prvom setu Novak je radio sve kako bi pokušao da se rashladi. Koristio je peškir sa ledom, stavio ga je odmah oko vrata, ali to nije bilo sve. Tu je bila i neka vrsta ledene rukavice kojom je Srbin pokušao da spusti temperaturu tijela pred nastavak meča.

Poslije pobjede protiv Marina Čilića na startu takmičenja, najbolji teniser svih vremena pričao je upravo o svim tim problemima

"Vlažnost vazduha ovde je ludost, iskreno to kažem. Ne sjećam se kada je posljednji put u Kini bilo ovako. Ne pamtim kada sam posljednji put igrao sa ovolikom vlažnošću vazduha. Ipak, isto je i za mene i za mog protivnika. Moraš da prihvatiš takve uslove. Znojiš se mnogo, moraš stalno da mijenjaš majice, ali se nadam da me to neće zaustaviti", rekao je Đoković.

Novak Đoković Tenis Masters Šangaj

