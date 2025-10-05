Đokovićev potez kojim je rekao sve: Novak već zna gdje će igrati sljedeće godine, ne može da prevari Amerikanca

Novak Đoković mimo svih očekivanja stigao u Šangaj gdje juri jubilarnu petu titulu, a Džon Izner tvrdi da je to najava 2026. godine.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković iznenadio je odlukom da i ove sezone zaigra na Mastersu u Šangaju, a kako je priznao, kineski navijači su imali najvažniju ulogu. Srpski as jednostavno obožava da igra u Aziji i donekle je nagovijestio da će možda igrati na prestižnom turniru i naredne godine. Nekadašnji američki teniser Džon Izner kaže da je ovaj Novakov potez otkriva mnogo toga.

Bivši as smatra da će Srbin u narednoj sezoni imati sličan raspored, a da će mu Australijan open biti glavni prioritet. Iako dio teniske javnosti očekuje Novakovo povlačenje sljedeće godine, ta odluka sada izgleda jako daleko...

"Mislim da je odlučio da igra u Šangaju jer je već uzeo dovoljno pauze poslije US opena. Ovo je jasna naznaka da želi da igra sljedeće godine. Da ne planira sličan raspored sljedeće sezone, kao što je imao ove godine, ne bi igrao u Šangaju. Mislim da bi previše slobodnog vremena za njega bila velika šteta. Kako starite, što više slobodnog vremena uzmete, teže je vratiti se u formu i Đoković to dobro zna", kaže Izner.

Jedan od ključnih razloga za nastup u Šangaju je to što je to jedan od njegovih najuspješnijih turnira u karijeri. Podizao je pehare 2012, 2013, 2015. i 2018. godine.

"Naravno, imao je mnogo uspjeha u Šangaju. Dakle, mislim da je ovo njegov način da ostane angažovan na turneji. Biće zanimljivo vidjeti šta će uraditi poslije Šangaja. Prošle godine je odlučio da ne igra u Torinu, nije igrao ni u Parizu, niti bilo gdje na jesen, čini mi se", rekao je Amerikanac i poentirao:

"Ako mu je ovo posljednji turnir u godini, onda želi da ga završi na nekom visokom nivou sa nekim dobrim mečevima, a zatim da se spremi za Australijan open. Mislim da je ovo samo način da ostane fizički i mentalno angažovan na igri kako ne bi imao previše slobodnog vremena."