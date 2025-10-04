Kad igra Novak Đoković? Kinezi opet obradovali srpske navijače

Organizatori mastersa u Šangaju donijeli odluku o terminu meča Novaka Đokovića i Janika Hanfmana.

Izvor: Jade GAO / AFP / Profimedia

Novak Đoković plasirao se u treće kolo mastersa u Šangaju i na iznenađenje mnogih igraće protiv Janika Hanfmana (Njemačka), a organizatori su ponovo izašli u susret navijačima u Srbiji.

Odlučeno je da Đoković dobije opet večernji termin i to znači da će protiv Hanfmana igrati u nedjelju od 12.30, odnosno njihov meč neće početi prije tog termina. U pitanju je treći meč dana, tako da će Srbin i Nemac na teren poslije duela Imbera i Runea te Frica i Perikara.

Inače su Đoković i Hanfman igrali do sada samo jednom, a to je bilo prošle godine u Ženevi kada je Nole stigao do ubjedljivih 6:3, 6:3 i kasnije osvojio stotu titulu.

Hanfman je inače 150. na ATP listi, a prije samo dvije godine stigao je do 45. mjesta. Drastično je pao od tada, ali je napravio lijep rezultat u Šangaju jer niko nije očekivao da će ga vidjeti u trećem kolu i već je bio "upisan" Frensis Tijafo. Međutim, odlučio je da Đoković dobije "lakši" posao.

