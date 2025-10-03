Ko je sljedeći rival Novaka Đokovića? Rođen sa velikim hendikepom, tenis je bio njegova sudbina

Nijemac Janik Hanfman po drugi put u karijeri odmeriće snage sa Novakom Đokovićem.

Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković plasirao se u 3. kolo Mastersa u Šangaju, pošto je bio bolji od Hrvata Marina Čilića sa 7:6(2), 6:4, a neredni rival mu je Nijemac Janik Hanfman. Njih dvojica su se do sada susrela jednom u karijeri i to prošle godine u Ženevi, kada je srpski as slavio sa ubjedljivih 6:3, 6:3 na putu do jubilarne 100. titule.

Njemački teniser koji je trenutno 150. na ATP listi prošao je kvalifikacije, da bi potom režirao dva iznenađenja savladavši Lorenca Sonega i Frensisa Tijafoa.

Najbolji renking u karijeri dostigao je 2023. godine kada je bio 45. na ATP listi. Poznat je po snažnim servisima i agresivnosti sa osnovne linije. Do sada nije osvojio nijednu ATP titulu, dok je na čelendžerima slavio sedam puta. Na grend slemovima je zabilježio samo dvije pobjede i to na Australijan Openu i Rolan Garosu. Ono što je zanimljivo srpskoj javnosti je to što Nijemac sarađuje sa našim trenerom Petrom Popovićem, dok mu je fizioterapeut Dobrosav Melajac.

Nažalost, Janik je rođen sa oštećenjem sluha, što mu je pravilo dosta problema tokom karijere. Trenirao je fudbal i ostale sportove, ali mu je ovaj hendikep onemogućavao komunikaciju sa trenerima i saigračima.

"Zavisi od frekvencije, od tona buke. Rođen sam sa tim, tako da ne mogu zaista da se povežem sa drugim ljudima. U školi sam imao slušni aparat. Trebalo je da ga nosim stalno. Ali meni, kao tvrdoglavom djetetu, nije se baš dopao. Sada sam ga ponovo zaobišao, nosim ga malo više. Na teniskim turnirima je teško, jer nisu baš dobri za stalno stavljanje i vađenje", ispričao je Nijemac jednom prilikom.

"Slušni aparat zna da me umori. Na primjer, ako idem u bioskop, volim da ga nosim u društvenom okruženju. Pokušao sam da igram tenis sa slušnim aparatom. Bilo je zaista, zaista čudno", kaže Janik.

Djetinjstvo i teniski počeci

Hanfmanovi roditelji Stiven i Karin bili su amaterski igrači koji su voljeli tenis, pa su ljubav prenijeli na svog sina. Njihova kuća je bila blizu teniskih terena, tako da bi ga roditelji, čim bi Janik mogao da drži reket, vodili u klub. Uzori su mu bili Boris Beker, Pit Sampras, Huan Karlos Ferero...

Hanfman je pokušao da igra fudbal, oprobao se u još nekoliko sportova, da bi se tek sa 15 konačno opredijelio za tenis.

"Nisam bio jedan od onih momaka koji su bili toliko dobri rano da je bilo jasno da treba da budu profesionalci. Ali san je uvijek bio tu, tako da iako sam išao na koledž na Univerzitet Južne Kalifornije, želio sam da postanem profesionalac. Razmišljao sam, možda još dvije godine koledža, a onda ću postati profesionalac, ali mnogo sam volio koledž, pa sam to odlagao".

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!