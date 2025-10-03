Evo šta je Đoković pokušao da napiše: Novak doveo kineske navijače do ludila

Srpski as pokušao je da se oduži kineskim navijačima na sjajnoj podršci koju mu pružaju godinama.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković plasirao se u 3. kolo Mastersa u Šangaju, pošto je slavio protiv Hrvata Marina Čilića sa 7:6(2), 6:4. Srpski as je imao ogromnu podršku kinskih navijača kojima je želio da se oduži nakon pobjede. Novak je na kameri ostavio poruku na kineskom jeziku, ali nije sve ispalo onako kako je zamišljao.

Isprva su se svi pitali šta je želio da poruči, a zapravo nije uspio da se sjeti kako se piše jedan kineski znak "De". Novak je pokušao da napiše svoje ime, ali izgleda da je prošlo previše vremena od prošle lekcije. U svakom slučaju, izazvao je veliko oduševljenje navijača.

Poslije pobjede je govorio o svojoj specijalnoj vezi sa navijačima u Kini i ponovio da su oni razlog njegovog povratka u Šangaj.

"Kina je jedna od najstarijih civilizacija na svijetu, osjećam puno ljubavi i podrške tokom svih godina. Prvi put sam igrao u Kini 2007. godine, prije skoro 20 godina. Volim da se vraćam ovdje. Najveći razlog što sam došao ovdje je da ponovo osjetim ovu energiju. Pored podrške koju imam od srpskih navijača, kineski su odmah poslije, želio sam se ponovo povežem sa njima. Nevjerovatni su, tako strastveni, čekaju dan i noć za fotografiju, neku riječ i pokušao sam da im se odužim kvalitetnim tenisom i kineskim frazama koje učim godinama. Ipak, nisam baš nadogradio svoje znanje kineskog", zaključio je Nole sa osmijehom.

