logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novak više nije najveći svih vremena? Kinezi mu se klanjali, a sad ni riječi o tome

Novak više nije najveći svih vremena? Kinezi mu se klanjali, a sad ni riječi o tome

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Prošle godine u Šangaju Novak Đoković najavljen je kao najveći svih vremena, a ovoga puta to kao da je bilo zabranjeno. "Samo" je osvajač 24 grend slema.

Novak Đoković nije najavljen kao najveći svih vremena u Šangaju Izvor: TV Arena sport

Novak Đoković igra protiv Marina Čilića u drugom kolu mastersa u Šangaju, a nikada nije krio koliko voli da igra u Kini i generalno u Aziji. Uvijek je osjećao posebnu vezu sa tamošnjim navijačima koji su bili uz njega u vrijeme najvećih kritika na njegov račun u zapadnim medijima, tako da od prošle godine ponovo igra u Šangaju, dijelom i da bi se odužio njima.

Prošle godine je Đoković zaigrao u Šangaju poslije pet godina i tada su se Kinezi zaista potrudili da ga ugoste kako zaslužuje, a između ostalog spiker ga je najavljivao na način koji zaslužuje: "Najveći teniser svih vremena Novak Đoković".


Da li jer je zaboravio na to ili jer mu je neko zamjerio, spiker ga na takav način nije najavljivao i ove godine. Kada je Đoković bio spreman da izađe na teren poslije Marina Čilića - tekst je promijenjen. Ovoga puta bio je "samo" Novak Đoković, osvajač 24 grend slem pehara. Ne i najveći ikada.

Pogledajte

00:24
Novak Đoković izlazak na teren u Šangaju
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

Pitanje je da li je to i primijetio Nole, znamo da o sebi retko kada priča o superlativima, a sam je već istakao da nikada za sebe neće reći da mu pripada to priznanje.

"Ne želim da kažem da sam ja najveći, jer bi to bilo nepoštovanje prema velikim šampionima u raznim erama. Svaki šampion je ostavio zaveštanje u svojoj generaciji i napravio put za svakog od nas. Takve diskusije ostavljam drugima", istakao je Novak po osvajanju 24 grend slema.

Ipak, ako on neće, vrijedi napomenuti da oko toga nema dileme jer je osvojio najveći broj grend slem titula, ima najviše nedjelja na vrhu ATP liste, najviše mastersa, bolji međusobni skor od Nadala i Federera... A tu je i olimpijsko zlato.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tenis Novak Đoković Šangaj

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC