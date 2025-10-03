Novak više nije najveći svih vremena? Kinezi mu se klanjali, a sad ni riječi o tome

Prošle godine u Šangaju Novak Đoković najavljen je kao najveći svih vremena, a ovoga puta to kao da je bilo zabranjeno. "Samo" je osvajač 24 grend slema.

Novak Đoković igra protiv Marina Čilića u drugom kolu mastersa u Šangaju, a nikada nije krio koliko voli da igra u Kini i generalno u Aziji. Uvijek je osjećao posebnu vezu sa tamošnjim navijačima koji su bili uz njega u vrijeme najvećih kritika na njegov račun u zapadnim medijima, tako da od prošle godine ponovo igra u Šangaju, dijelom i da bi se odužio njima.

Prošle godine je Đoković zaigrao u Šangaju poslije pet godina i tada su se Kinezi zaista potrudili da ga ugoste kako zaslužuje, a između ostalog spiker ga je najavljivao na način koji zaslužuje: "Najveći teniser svih vremena Novak Đoković".

Da li jer je zaboravio na to ili jer mu je neko zamjerio, spiker ga na takav način nije najavljivao i ove godine. Kada je Đoković bio spreman da izađe na teren poslije Marina Čilića - tekst je promijenjen. Ovoga puta bio je "samo" Novak Đoković, osvajač 24 grend slem pehara. Ne i najveći ikada.

Pitanje je da li je to i primijetio Nole, znamo da o sebi retko kada priča o superlativima, a sam je već istakao da nikada za sebe neće reći da mu pripada to priznanje.

"Ne želim da kažem da sam ja najveći, jer bi to bilo nepoštovanje prema velikim šampionima u raznim erama. Svaki šampion je ostavio zaveštanje u svojoj generaciji i napravio put za svakog od nas. Takve diskusije ostavljam drugima", istakao je Novak po osvajanju 24 grend slema.

Ipak, ako on neće, vrijedi napomenuti da oko toga nema dileme jer je osvojio najveći broj grend slem titula, ima najviše nedjelja na vrhu ATP liste, najviše mastersa, bolji međusobni skor od Nadala i Federera... A tu je i olimpijsko zlato.