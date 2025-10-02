logo
Đoković se resetovao i neće u penziju: Novak pronašao novu motivaciju, igraće mimo svih prognoza

Đoković se resetovao i neće u penziju: Novak pronašao novu motivaciju, igraće mimo svih prognoza

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Novak Đoković otkrio planove za budućnost pred start na Mastersu u Šangaju

novak djokovic ce igrati makar jos godinu dana Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković do kraja godine sigurno igra na još dva turnira, ali ne isključuje opciju da doda još neki izazov u svoj kalendar. U susret prvom meču na Mastersu u Šangaju nije krio da su navijači i prijateljska atmosfera koju uvijek osjeća u Kini bili ključni razlog što će igrati u Šangaju mimo svih očekivanja. To je naznaka da bi u budućnosti mogao da se okrene turnirima koje najviše voli...

Đoković je bio raspoložen na konferenciji za medije i nagovijestio da karijeru neće završiti makar još godinu dana, tako da teniska javnost nije bila u pravu u najavi da će konačno "zbogom" reći na Australijan Openu. Ipak je izvjesnije da ćemo ga zaista gledati na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine.

"Ne mislim da će ovo biti posljednji put da igram ovdje, ali nikad se ne zna. Ne pravim nikakve dugoročne planove. To je ono što sam rekao u Njujorku nakon što sam završio turnir tamo. Znam da ću igrati ovdje od sutra, a zatim u Atini, znate, to je plan za ostatak godine. Da vidimo da li ću dodati još jedan ili dva turnira u raspored", rekao je Đoković.

Odlučio je da propusti Peking, ali nije želio da propusti šansu da u Šangaju brani finale od prošle godine. "Mislim da se osjećam odlično u Šangaju, a i u Pekingu, znate, nisam igrao tamo, ali sam imao mnogo uspjeha i mislim da rezultati koje sam postigao i u Pekingu i u Šangaju svjedoče o tome kako se osećam na terenu i van njega. Treninzi su bili nevjerovatni. Osjećalo se kao na mečevima, iskreno, količina ljudi i energija na terenu, tako da mi to daje još veću motivaciju da dam sve od sebe, pa se nadam da ću imati dobar turnir".

Novak se osvrnuo na dosadašnji dio sezone 2025. gdje je uspio da stigne do sva četiri polufinala na najvećim turnirima.

"Ne želim da kažem odlično jer uvijek postoji dio mene koji vjeruje i želi da bude bolji i želi da osvaja trofeje. To je ono čemu težim. Ali, znate, Siner i Alkaraz su bili jednostavno previše dobri i očigledno su napravili razliku u našim mečevima.

