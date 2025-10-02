Kad igraju Đoković i Čilić? Dobra vijest za Novakove i Marinove navijače

Poznato je kada će Novak Đoković i Marin Čilić na teren na mastersu u Šangaju.

Izvor: Michele Sandberg / Zuma Press / Profimedia

Novak Đoković nastupiće u drugom kolu mastersa u Šangaju protiv Marina Čilića, dok su organizatori sada saopštili i u kom terminu ćemo gledati srpsko-hrvatski okršaj.

Njihov meč zakazan je kao treći na glavnom terenu u Šangaju i gledaćemo ih u srijedu, ne prije 12.30 po srednjoevropskom vremenu. Naravno, zavisiće to od mečeva koji prethode, prvo će na teren Ben Šelton i David Gofan, a zatim ćemo gledati Sebastijana Baeza i Holgera Runea.

Ako se ovi mečevi završe u optimalnom roku, očekujemo da Novak Đoković negdje oko 13 časova bude spreman za duel sa starim rivalom Marinom Čilićem.

Kako je Đokoviću pretumban žrijeb u Šangaju?

Interesantno je da je zbog odustajanja Karlosa Alkaraza došlo do "pretumbavanja" žrijeba koje je pomjerilo potencijalnog rivala Novaka Đokovića, francuskog asa Korentana Mutea, na mjesto Španca. Malo neuobičajeno, ali za sve je kriv Alkaraz koji je kasno odlučio da se povuče...

Što se tiče duela Đokovića i Čilića, ovo će im biti čak 22. okršaj, a ono što je zanimljivo je da je Srbin dobio 19. Posljednji put igrali su prije tri godine u finalu Tel Aviva, dok je Čilić jedine svoje dvije pobjede ostvarivao u Parizu (2016) i Londonu (2018).