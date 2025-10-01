Đoković progovorio na kineskom i počeo da se smije: Zbog ovoga ga obožavaju u Kini

Novak Đoković pokazao je da nije zaboravio kineski jezik, počeli su da ga hvale čim je stigao u Šangaj, ali je on i dalje skroman po tom pitanju.

Izvor: Printscreen/X/ShanghaiMasters

Novak Đoković stigao je u Šangaj i odmah je oduševio organizatore turnira. Kada je krenuo na teren da trenira dočekali su ga ljudi iz organizacije i htjeli su da čuju od njega nešto na kineskom. Na početku je samo izgovorio tradicionalni pozdrav, a onda su krenuli da ga hvale i da pričaju da mu je kineski dobar.

Kada se malo opustio, Novak je izgovorio i još nešto na kineskom, pa je dobio odmah pitanje da objasni šta je tačno rekao. Odmah je počeo da se smije.

"Znači kao 'moj dobar prijatelj'. Tačnije, bar se nadam da to znači. Ovdje je način izgovora sve. Možda sam rekao nešto drugačije. Ali, sviđa mi se ovdje, uživam", rekao je Đoković.

Nema Alkaraza, Novaka čeka težak zadatak

Karlos Alkaraz odlučio je da se povuče sa turnira u Šangaju zbog povrede. Sa timom je razgovarao i objasnio da je bolje da se potpuno oporavi pred završnicu sezone. Uradio je to dan pošto je objavljen žrijeb za turnir, tako da je to malo zakomplikovalo stvari.

Sada su u istom dijelu žrijeba Đoković, Janik Siner, Holger Rune, Tejlor Fric, Andrej Rubljov, Ben Šelton, a u drugom je otvoren put za Sašu Zvereva, tu su još Lorenco Muzeti, Danil Medvedev, Stefanos Cicipas... Zbog toga je došlo do malog pomjeranja, pa Novak sada čeka pobjednika meča između Marina Čilića i Nikolosa Basilašvilija, dok je Korentan Mute otišao u drugi dio žrijeba.