logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pogledajte emotivan govor Novaka Đokovića: Ovako se u Hrvatskoj oprostio od Nikole Pilića

Pogledajte emotivan govor Novaka Đokovića: Ovako se u Hrvatskoj oprostio od Nikole Pilića

Autor Dušan Ninković
0

Preminuo je "teniski otac" Novaka Đokovića, a zbog sahrane Nikole Pilića najbolji ikad otputovao je u Hrvatsku.

Novak Đoković emotivni govor na ispraćaju Nikole pPilića Izvor: Facebook/PodUckun.net/printscreen

Legendarni teniski stručnjak Nikola Pilić sahranjen je u subotu u Opatiji, a zbog toga je Hrvatsku posjetio i najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković. Srpski sportista je godinama pričao o Piliću kao o svom "teniskom ocu", pa ne čudi što je u Opatiji održao emotivan govor u čast čovjeka čiju je akademiju pohađao kao dječak.

Sarađivali su njih dvojica i kasnije - Nikola Pilić je pomagao srpskom Dejvis kup timu da osvoji "Salataru", a zatim je i ošišan na ćelavo, kao što je to uradio ostatak tima. Zbog svega što su prošli zajedno, Đoković se dirljivim riječima oprostio od "Nikija".

"Mi smo, u suštini, njegovi učenici i nastavljači njegovog nasljeđa. Kao što smo i prije govorili, njegov duh će živjeti zauvijek. Dokle god mi budemo tu, bićemo posvećeni slavljenju svega što je učinio za tenis - bilo to hrvatski, srpski, evropski ili svjetski. Hvala ti, Niko, i uzdravlje...", rekao je Đoković, nakon čega su svi prosuli po čašu vina.

Nikola Pilić je preminuo u Opatiji, gradu u kojem je živio i gdje je zajedno sa suprugom Milicom Mijom Adamović vodio svoju poznatu tenisku akademiju. Na posljednjem oproštaju prisustvovali su mnogi istaknuti igrači, uključujući Novaka Đokovića, Marija Ančića i Ivana Ljubičića, dok je vijenac poslao i Slobodan "Boba" Živojinović.

Bonus video:

Tagovi

Nikola Pilić Tenis Novak Đoković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC