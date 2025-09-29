logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Đokovića čeka težak put do titule u Šangaju: Novak dobio rivale i saznao kad može na Sinera i Alkaraza

Đokovića čeka težak put do titule u Šangaju: Novak dobio rivale i saznao kad može na Sinera i Alkaraza

0

Novak Đoković saznao je protivnike na turniru u Šangaju i čeka ga težak put da bi stigao do trofeja u Kini gdje ga obožavaju.

Novak Đoković protivnici u Šangaju Izvor: Costfoto / ddp USA / Profimedia

Novak Đoković saznao je ko mu stoji na putu ka tituli u Šangaju. Prošle godine izgubio je u finalu Mastersa u Kini od Janika Sinera, a ove godine sa Itailjanom može da se sastane već u polufinalu pošto se nalaze u istom dijelu žrijeba.

Dobio je najbolji teniser svih vremena solidan žrijeb pošto se za ovaj turnir računa rang od prošle nedjelje i na ATP listi je tada bio četvrti, dakle ne računa se to što ga je Tejlor Fric prestigao. Slobodan je u prvom kolu turnira koji se održava od 1. do 12. oktobra. U drugom ga čekaju Korentan Mute ili Marin Čilić, a u trećem kolu bi mogao na Fransesa Tijafoa ili Lorenca Sonega.

Prema projektovanom žrijebu u osmini finala bi rival mogao da mu bude Andrej Rubljov ili Flavio Koboli, a u četvrtfinalu Ben Šelton, Kasper Rud ili Francisko Serundolo. Sve to su rivali koje Novak sigurno može da dobije i da dođe do same završnice, ali se onda situacija komplikuje. Ako ne bude iznenađenja moraće preko Sinera i Karlosa Alkraza do titule. Italijan je mogući rival u polufinalu, a u finalu Španac ili Saša Zverev, Aleks De Minor ili Lorenco Museti.

Šta čeka druge srpske tenisere?

Izvor: Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia

Miomir Kecmanović u prvom kolu ide na Lernera Tijena i ako ga pobijedi igraće protiv Alkaraza u drugoj rundi. Hamad Međedović ide na Artura Rinderkneša i pobjednika tog duela čeka Aleks Mikelsen, dok bi u trećem kolu mogao da igra protiv Zvereva.

U toku su kvalifikacije za Masters u Šangaju i Srbija nema predstavnike u kvalifikacionom dijelu turnira.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tenis Novak Đoković Šangaj

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC