Đokovića čeka težak put do titule u Šangaju: Novak dobio rivale i saznao kad može na Sinera i Alkaraza

Novak Đoković saznao je protivnike na turniru u Šangaju i čeka ga težak put da bi stigao do trofeja u Kini gdje ga obožavaju.

Izvor: Costfoto / ddp USA / Profimedia

Novak Đoković saznao je ko mu stoji na putu ka tituli u Šangaju. Prošle godine izgubio je u finalu Mastersa u Kini od Janika Sinera, a ove godine sa Itailjanom može da se sastane već u polufinalu pošto se nalaze u istom dijelu žrijeba.

Dobio je najbolji teniser svih vremena solidan žrijeb pošto se za ovaj turnir računa rang od prošle nedjelje i na ATP listi je tada bio četvrti, dakle ne računa se to što ga je Tejlor Fric prestigao. Slobodan je u prvom kolu turnira koji se održava od 1. do 12. oktobra. U drugom ga čekaju Korentan Mute ili Marin Čilić, a u trećem kolu bi mogao na Fransesa Tijafoa ili Lorenca Sonega.

Prema projektovanom žrijebu u osmini finala bi rival mogao da mu bude Andrej Rubljov ili Flavio Koboli, a u četvrtfinalu Ben Šelton, Kasper Rud ili Francisko Serundolo. Sve to su rivali koje Novak sigurno može da dobije i da dođe do same završnice, ali se onda situacija komplikuje. Ako ne bude iznenađenja moraće preko Sinera i Karlosa Alkraza do titule. Italijan je mogući rival u polufinalu, a u finalu Španac ili Saša Zverev, Aleks De Minor ili Lorenco Museti.

Šta čeka druge srpske tenisere?

Izvor: Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia

Miomir Kecmanović u prvom kolu ide na Lernera Tijena i ako ga pobijedi igraće protiv Alkaraza u drugoj rundi. Hamad Međedović ide na Artura Rinderkneša i pobjednika tog duela čeka Aleks Mikelsen, dok bi u trećem kolu mogao da igra protiv Zvereva.

U toku su kvalifikacije za Masters u Šangaju i Srbija nema predstavnike u kvalifikacionom dijelu turnira.