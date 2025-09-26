Novaku bogatstvo i dokaz da je još veći od Sinera: Džaba sve Italijanu, jedan je "tata" tenisa

Evo kako će izgledati put Novaka Đokovića na turniru "Šest kraljeva" u Saudijskoj Arabiji.

Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia

Novak Đoković učestvovaće i ove godine na turniru "Šest kraljeva" (Six Kings Slam) na kome će dobiti veliki novac, ali čini se da mu je jedna stvar još važnija - poštovanje koje mu iskazuju u Saudijskoj Arabiji. Iako u ovom trenutku nije najbolji teniser svijeta, dobio je status kao da jeste što je samo dokaz koliko mu se dive u ovoj zemlji.

The Six Kings Slam draw is out!



Jannik Sinner claimed the trophy last year in Riyadh — who will take it this year?pic.twitter.com/Dc7tMYm4SM — Sportskeeda Tennis (@SK__Tennis)September 25, 2025



Novak Đoković je tako ponovo direktno u polufinalu ovog turnira, kao i Karlos Alkaraz, dok će doskorašnji najbolji igrač svijeta Janik Siner ipak morati da "radi" za svoje mjesto i u praksi ga čeka meč više nego što je to slučaj s najvećim rivalima.

Žrijebom je odlučeno da će Đoković ipak potencijalno igrati sa Sinerom u polufinalu, pod uslovom da Italijan izbaci Cicipasa (koji je naknadno pozvan zbog povrede Džeka Drejpera), dok su u Alkarazovom dijelu kostura Tejlor Fric i Aleksander Zverev. Dakle, opet je moguć duel Sinera i Alkaraza, što će Đoković probati da spriječi...

Kakve su nagrade u Saudijskoj Arabiji?

Izvor: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Ukratko - najveće u tenisu. Za svaku pobjedu na turniru igračima slijedi nagrada od 1,5 miliona evra, što će reći da Siner može da zaradi i više od Đokovića i Alkaraza - jer je pred njim duži put. Ovaj turnir igraće se od 15. do 18. oktobra u Rijadu za ukupni nagradni fond od 13,5 miliona dolara.

Podsjetimo, prije toga Novak Đoković igra i na mastersu u Šangaju, dok nije poznato da li će poslije Saudijske Arabije igrati još tenis do kraja kalendarske godine. Tu su još masters u Parizu i završni masters u Torinu, ali mogao bi to da preskoči.