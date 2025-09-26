logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novaku bogatstvo i dokaz da je još veći od Sinera: Džaba sve Italijanu, jedan je "tata" tenisa

Novaku bogatstvo i dokaz da je još veći od Sinera: Džaba sve Italijanu, jedan je "tata" tenisa

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Evo kako će izgledati put Novaka Đokovića na turniru "Šest kraljeva" u Saudijskoj Arabiji.

Novak Đoković direktno u polufinalu turnira Šest kraljeva Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia

Novak Đoković učestvovaće i ove godine na turniru "Šest kraljeva" (Six Kings Slam) na kome će dobiti veliki novac, ali čini se da mu je jedna stvar još važnija - poštovanje koje mu iskazuju u Saudijskoj Arabiji. Iako u ovom trenutku nije najbolji teniser svijeta, dobio je status kao da jeste što je samo dokaz koliko mu se dive u ovoj zemlji.


Novak Đoković je tako ponovo direktno u polufinalu ovog turnira, kao i Karlos Alkaraz, dok će doskorašnji najbolji igrač svijeta Janik Siner ipak morati da "radi" za svoje mjesto i u praksi ga čeka meč više nego što je to slučaj s najvećim rivalima.

Žrijebom je odlučeno da će Đoković ipak potencijalno igrati sa Sinerom u polufinalu, pod uslovom da Italijan izbaci Cicipasa (koji je naknadno pozvan zbog povrede Džeka Drejpera), dok su u Alkarazovom dijelu kostura Tejlor Fric i Aleksander Zverev. Dakle, opet je moguć duel Sinera i Alkaraza, što će Đoković probati da spriječi...

Kakve su nagrade u Saudijskoj Arabiji?

Izvor: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Ukratko - najveće u tenisu. Za svaku pobjedu na turniru igračima slijedi nagrada od 1,5 miliona evra, što će reći da Siner može da zaradi i više od Đokovića i Alkaraza - jer je pred njim duži put. Ovaj turnir igraće se od 15. do 18. oktobra u Rijadu za ukupni nagradni fond od 13,5 miliona dolara.

Podsjetimo, prije toga Novak Đoković igra i na mastersu u Šangaju, dok nije poznato da li će poslije Saudijske Arabije igrati još tenis do kraja kalendarske godine. Tu su još masters u Parizu i završni masters u Torinu, ali mogao bi to da preskoči.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC