"Sad me slušajte, Novak je najveći i tačka": Bjorn Borg rekao Federeru i Nadalu da se dogovore

Bjorn Borg rekao da je Novak Đoković najveći teniser svih vremena, a da Rodžer Federer i Rafael Nadal mogu samo da podijele drugo mjesto.

Izvor: YouTube/Wimbledon/US Open Championship/Screenshot

Slavni švedski teniser Bjorn Borg nema nikakvu dilemu da je Novak Đoković najveći svih vremena. Iako je to činjenica koja lako može da se dokaže - prosto, Đoković je osvojio 24 grend slema, proveo najviše nedjelja na vrhu ATP liste, ima olimpijsko zlato, najviše mastersa i bolji međusobni skor od svojih najvećih rivala - ipak postoje oni kojima to ne odgovara i pokušavaju da pronađu nove argumente kojima će ih "pobiti".

Za sada, niko nije mogao da ubijedi Bjorna Borga da promijeni mišljenje, tako da je bez ikakvog uvijanja u intervjuu za britanski "Skaj Sport" rekao ono što bi češće moralo da se ponavlja - Novak Đoković je najveći i kraj priče.

"Mislim da po načinu na koji igra, Novak Đoković je za mene najveći igrač koji je ikada igrao tenis", rekao je Borg koji je potom "uvrijedio" navijače Rodžera Federera i Rafaela Nadala koji su se nadali da će njihove miljenike pohvaliti i staviti ispred Đokovića: "A drugo mjesto pripada Federeru i Nadalu. Oni dijele drugo mjesto."

Borg je u svoje vrijeme bio fantastičan igrač, osvojio je 11 grend slemova, ali se potom povukao sa 26 godina jer nije mogao više da podnese pritisak svoje popularnosti. Zato ne može da vjeruje da Đoković još igra.

The Legend Bjorn Borg on the GOAT debate



“Djokovic, for me, is the greatest player to have ever played the game. And then the second place comes to (Roger) Federer and (Rafa) Nadal. They tied for the second place,"pic.twitter.com/jgU5O7iUBU — Nicolas Ally (@nick_ally1986)September 23, 2025



Nevjerovatno je kako može da igra takav tenis sa 38 godina. Veoma sam impresioniran. Znam da želi da osvoji taj 25. grend slem. Nadam se da će igrati još godinu dana, bar i sljedeće godine, jer tenis koji igra... Biće teško protiv Janika Sinera i Karlosa Alkaraza i još nekih drugih igrača, ali ipak, on to može", dodao je Borg.

Bjorn Borg objavio da je bolestan

Bjorn Borg (69) nedavno je objavio da ima rak prostate. Knjiga pod nazivom "Hjärtslag" sadrži njegovu životnu isposvijest i izašla je 18. septembra. Švedska izdavačka kuća koja će je izdati obećala je čitaocima da će slavni Borg prvi put u njoj ispričati čitavu životnu priču, gdje će takođe otkriti i detalje borbe sa opakom bolešću.