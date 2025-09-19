Đoković odbio Federera i Alkaraza: Ne pada mu na pamet da se odriče onog što je morao cijele karijere

Srpski teniser Novak Đoković ponovo neće igrati na Lejver kupu.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković ponovo neće biti dio Lejver kupa, gdje je posljednji put nastupao na oproštaju Rodžera Federera 2022. godine. Švajcarac je sada jedan od osnivača egzibicionog turnira gde se takmiče Tim Evrope i Tim Sveta. Iako je imao želju da ponovo vidi Đokovića na djelu, on mu se zahvalio na pozivu i tako otkazao jedan u nizu turnira ove godine.

Srpski as se poslije polufinala US Opena uputio u Atinu gde će igrati na turniru serije 250 koji je na programu u novembru. Britanski "Miror" tvrdi da je razlog Đokovićevog odbijanja to što želi da provede što više vremena sa porodicom.

U razgovoru sa Barbarom Šet nakon Lejver kupa 2023. godine, Federera su pitali koga želi da vidi u timu Evrope sljedeće godine.

"Iskreno, volio bih ponovo da vidim Novaka. Volio bih da vidim Alkaraza i Novaka u istom timu. Volio bih da vidim da se to desi", rekao je tada Švajcarac, ali mu se želja nije ispunila ni prošle, a neće ni ove godine.

Šta je Đokovićev plan do kraja godine?

Jedina dva turnira koja je Đoković potvrdio do kraja godine su egzibicija u Rijadu i ATP turnir serije 250 u Atini. U trci za Završni turnir je trenutno treći, ali malo je vjerovatno da se odluči za nastup na Torinu, pošto je prošle sezone isti propustio, iako bi tamo imao šansu da dodatno podeblja rekord.