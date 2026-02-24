logo
Olimpijakos bez Milutinova u derbiju protiv Žalgirisa

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda na tabeli Evrolige brine svoju brigu, ali ostali timovi i te kako bi mogli da joj pomognu.

Nikola Milutinov ne igra za Olimpijakos zbog povrede Izvor: IPA / Sipa Press / Profimedia

Crvena zvezda trenutno se nalazi na diobi sedmog mjesta Evrolige, pošto čak četiri tima imaju isti skor (16-12) - Zvezda, Panatinaikos, Monako i Žalgiris. Ipak, napredak beogradskog tima ne zavisi samo od ekipe Saše Obradovića, pošto bi crveno-bijeli mogli da obezbijede bolji plasman u slučaju da Olimpijakos savlada tim iz Kaunasa, a potom i Zvezda bude bolja od Efesa.

Preostalo je još svega 10 kola, zbog čega su, osim rezultata tima, bitni i rezultati rivala. Zbog toga će oči navijača iz Beograda biti okrenute ka Kaunasu, gdje Olimpijakos gostuje Žalgirisu u srijedu od 19 sati. Međutim, pred ekipom iz Pireja neće biti lak zadatak, pošto trener Jorgos Barcokas ne može da računa na Nikolu Milutinova i Sašu Vezenkova, koji put Litvanije nisu krenuli zbog povreda.

Jasno je da će grčki velikan zbog ova dva izostanka biti znatno oslabljen u susretu 29. kola Evrolige. Međutim, ono što ohrabruje jeste činjenica da je Olimpijakos tokom sezone bio u sličnim problemima i igrao gotovo bez centarske linije.

Milutinov ove sezone bilježi 10,8 poena, 7,4 skoka i 1,4 asistencije po meču, dok Saša Vezenkov ponovo igra MVP sezonu. Ubacuje 19,3 poena, beleži skoro sedam skokova i ima isti broj podijeljenih lopti kao i srpski as. Olimpijakos je trenutno drugi na tabeli Evrolige i ima skor 18-9, a pobjeda je imperativ s obzirom na to da ga prate vrlo ujednačeni timovi (Valensija, Real Madrid, Barselona).

