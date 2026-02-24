Da li Đurišić dolazi u Crvenu zvezdu? Novinari pitali direktno Sašu Obradovića

Sašu Obradovića su novinari pred meč Crvene zvezde i Efesa pitali o dolasku Nikole Đurišića u klub. Dao je diplomatski odgovor na to pitanje.

Izvor: Carlos Tischler / Zuma Press / Profimedia

Da li će Nikola Đurišić doći u Crvenu zvezdu? Atlanta se odrekla njegovog ugovora, tačnije "vejvovala" ga je i to znači da je slobodan u izboru nove sredine. Gdje će nastaviti karijeru i da li će to da bude u crveno-bijelom dresu? Novinari su to pitali direktno Sašu Obradovića.

"Nemam komentar oko toga, nije to moj dio posla", poručio je Obradović i tako diplomatskim odgovorom izbjegao da ulazi u tu vrstu tematike.

Đurišić je rođen u Gentu, otac mu je bivši fudbaler Duško Đurišić, majka mu je odbojkašica Vesna Čitaković. Karijeru je počeo u Megi, bio je na pozajmici u OKK Beogradu, pa je na draftu izabran 2024. godine. Proveo je sezonu u Razvojnoj ligi, ali nije dobio priliku da se nametne u Hoksima i sada traži novi klub.

Miško ga doveo u Beograd

Izvor: Instagram/misko4raznatovic

Njegov agent Miško Ražnatović doveo ga je u Beograd i objavio je njihovu zajedničku fotografiju što je dodatno "podgrijalo" priče o dolasku u Zvezdu. Ono što je problem sa tim jeste što je istekao rok Evrolige za prijavu igrača, tako da su male šanse da će obući crveno-bijeli dres.

"Ništa ljepše nego rođendan u tvom gradu", napisao je Miško, a Nikola je juče, 23. februara, proslavio 22. rođendan.