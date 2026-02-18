Srpski košarkaš dobio otkaz u NBA ligi

Nikola Đurišić je slobodan u izboru nove sredine nakon što je dobio otkaz u NBA ligi. Ranije se Crvena zvezda interesovala za njega, sada ćemo vidjeti šta će se desiti.

Izvor: Luke Hales / Getty images / Profimedia

Nikola Đurišić je slobodan igrač! Mladi srpski košarkaš nakon što nije dobio priliku da zaigra u NBA ligi u dresu Atlante sada je pred kraj regularnog dijela sezone otpušten i slobodan je da bira novu sredinu.

Krilni košarkaš koji ima 21 godinu je prema informacijama amerilkih novinara dobio ispisnicu iz Atlante koja mu je na startu ove sezone dala ugovor. Ponikao je u Megi, razvijao se u OKK Beogradu, a 2024. je izabran na draftu kao 43. pik.

Proveo je jednu sezonu u razvojnoj ligi, za to vrijeme se povrijedio i proveo puno vremena van terena, a zatim je na startu ove sezone potpisao profi ugovor sa Atlantom. Ipak, nije upisao minute u najjačoj ligi svijeta.

Hawks have waived Nikola Djurisic. — Kevin Chouinard (@KLChouinard)February 18, 2026

Šta sada?

Slobodan je u izboru nove sredine, a vidjećemo da li će mu prioritet biti pokušaj da ostane u NBA ili eventualno povratak u Evropu. Pominjalo se ranije da je Crvena zvezda zainteresovana za njega, kako prije odlaska u Ameriku, tako i prije početka ove sezone.

(MONDO)

BONUS VIDEO: