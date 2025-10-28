logo
Nikola Đurišić opet u razvojnoj ligi: Dobio ruki ugovor, ali minute još uvijek ne

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Nikola Đurišić se vraća u razvojnu ligu, sačekaće NBA debi.

Nikola Đurišić ponovo u Razvojnoj ligi Izvor: Luke Hales / Getty images / Profimedia

Nakon što nije dobio priliku da zaigra na startu ove NBA sezone Nikola Đurišić se vraća u razvojni tim svoje ekipe. Pošto nije u planovima Atlanta Houksa u ovom momentu Đurišić se se naći u sastavu Koledž Park Skajhoksa u razvojnoj ligi.

Nekadašnji krilni igrač Mege i povremeni reprezentativac Srbije prošle godine je otišao u Ameriku. Izabran je 2024. godine kao 43. pik na draftu, a Majami ga je proslijedio Atlanti. Ipak, cijele prošle sezone oporavljao se od povreda. 

Sada je zdrav, igrao je u Ljetnoj ligi i pružao je neke dobre partije, ali još neko vrijeme će sačekati debi u najjačoj ligi svijeta. Mladi 21-godišnji krilni igrač je potpisao ruki ugovor na početku ove sezone, tako da ipak djeluje da Atlanta računa na njega.

košarka Nikola Đurišić NBA liga

