Nakon priča o dolasku u Zvezdu, oglasio se Miško Ražnatović: "Ništa ljepše nego rođendan u tvom gradu"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nikola Đurišić je stigao u Beograd nakon raskida saradnje sa Atlantom u NBA ligi.

Miško Ražnatović objavio sliku sa Nikolom Đurišićem Izvor: Instagram/misko4raznatovic

Prije nekoliko dana Nikola Đurišić ostao je bez kluba kada ga je Atlanta otpustila bez odigranog meča u NBA ligi, a sada je izgleda u Beogradu. Reprezentativac Srbije slikao se sa svojim menadžerom Miškom Ražnatovićem i djeluje da je došao u Srbiju.

"Ništa ljepše nego rođendan u tvom gradu", napisao je Miško Ražnatović i postavio je sliku sa Đurišićem koji sada traži novi klub. 

Đurišić je rođen u Gentu, otac mu je bivši fudbaler Duško Đurišić, a majka mu je odbojkašica Vesna Čitaković. Karijeru je počeo u Megi, nakon dvije juniorske titule sa ovim klubom zaigrao je za prvi tim, a bio je na pozajmici u OKK Beogradu.

Izabran je na draftu 2024. godine i nakon sezone u razvojnoj ligi proveo je skoro cijelu ovu godinu sa prvim timom Atlante, ali nije dobio šansu da zaigra i sada je u potrazi za novim angažmanom. 

Pominjalo se da je Crvena zvezda zainteresovana za njega, ali nakon što je istekao rok za prijavu igrača za Evroligu teško da će crveno-bijeli potpisati reprezentativca Srbije. Za sada Miško Ražnatović nije otkrio njegovu sljedeću destinaciju. 

Tagovi

Nikola Đurišić Miško Ražnatović

