Saša Obradović o Pablu Lasu: "Sa onim timom svako može da osvoji? To su priče za laike"!

Saša Obradović je pred meč sa Efesom imao dugo obraćanje novinarima i istakao je da njegov tim očekuje jako težak duel.

Nakon osvajanja Kupa Radivoja Koraća Crvena zvezda nastavlja sa takmičenjem u Evroligi. Naredni rival je Efes koji dolazi u goste u sredu od 20:30. Trener crveno-bijelih Saša Obradović istakao je da će ovo biti drugačiji meč u odnosu na onaj iz prvog dijela sezone.

"Prije svega ništa više nije isto. Efes koji ima male šanse za plejof, ali koji je izvanredna ekipa, ekipa koja je igrala fenomenalno do kupa i tog poraza u polufinalu. Prilično su dominantno dobili Valensiju, Žalgiris, igrali na jednu loptu sa Fenerom. Sve su to pokazatelji.

Imali su sada stres jer je generalni menadžer podnio ostavku. Sve to utiče na psihologiju igre. Siguran sam da će biti teško. Sada mnogo agresivnije igraju u odbrani. Zbog toga su imali mnogo lakih poena. Ima igrača koji nisu našli ritam u toj utakmici, a sada igraju na nivou. Sigurno ekipa sa jakim centrima. Našli su mnogo bolji ritam i opravdano je trenersko pribojavanje kako ćemo da izađemo. Znamo da je ispred nas ozbiljan protivnik", rekao je Saša Obradović.

Moramo da naučimo kako da izađemo iz euforije

"Što se nas tiče stvarno opet iz ovog rasporeda i određene doze dobre atmosfere poslije osvajanja kupa moramo malo da naučimo kako je bilo kada nismo igrali na najboljem nivou, a izašli smo iz dobrog momenta. Recimo Barselona ovdje gdje su se emocije digle, gdje su navijači stvarno došli i možda smo malo sagorjeli u nastupu. S druge strane utakmica kao Žalgiris tamo gdje smo odigrali ispod svakog nivoa. Dobro da se desila takva utakmica i da učimo iz toga. Najvažnije je da uvijek imamo dobro lice, da budemo pametni u euforiji, a u lošim momentima da ostanemo hladni", rekao je Obradović.

Imao je samo riječi hvale za svoj kolegu sa druge strane, iskusnog španskog trenera Pabla Lasa.

"Pablo Laso igra sa dosta igrača u rotacijiu. Kada ljudi kažu da bi svako mogao da osvoji sa onim timom Evroligu to je stvarno priča za košarkaške laike. Treba uvijek staviti egoe na najbolji način u službu tima. Ja ga i dalje jako poštujem kao trenera, ima ideju", dodao je on.

Svi su tu

Sada su se konačno svi igrači priključili trenažnom procesu i na "slatkim mukama" je Obradović. Treba da uklopi igrače poput Hasijela Rivera i Tajsona Kartera u tim poslije duge pauze.

"Ne razmišljam o tome, fokusiram se na ono što daje rezultat i to ne treba da se mijenja. Dobro je da su igrači zdravi, a svaki igrač koji bude došao treba da bude strpljiv i da razume svoju individualnu situaciju i poziciju. Ono najbolje što imamo ćemo da koristimo. Nisu neki kao Karter i Rivero na 100 odsto", naglasio je on, a o minutaži igrača se takođe oglasio.

"Ne može to tako, utakmica daje odgovore. Ne može da se nađe prava formula. Šta god zamislio pred utakmiciu, na utakmici moraš da reaguješ. To je tajna dobrog posla. Imamo malo atipičnu situaciju što se tiče prilagođavanja. Možda smo malo pretjerali sa ekipom koja je osvojila Kup u Nišu, možda smo malo pretjerali", naglasio je Obradović.

Što se tiče Rivela i Kartera, polako se vraćaju. "Karter je počeo sa treninzima, nisu to noge koje mogu da dobiju šanse. Treba vremena, mora dosta individualno da radi da se vrati fizički, ali je dobar. Bitno je da je počeo da radi i da ga imamo negdje u ekipi. Rivero još radi individualno."

Prošle godine se sve raspalo

Poslije kupa prošle godine raspao se tim Crvene zvezde, a sada je vrijeme da se nauči na tom iskustvu.

"Svako može da bude u toj situaciji, pogotovo nakon emotivnog pražnjenja. Osvajanje kupa i veći broj utakmica može da te ponese i da uđeš u euforiju. To treba da se nauči jer to iskustvo je važno i sutra i kroz celu Evroligu ako imaš velike ciljeve. Treba da se nosiš sa tim pritiskom euforije. Mislim da je sve što je moglo loše da se desi Zvezdi poslije kupa prošle godine desilo se. Možda je bilo samozadovoljenja poslije finala i trofeja. Onda su došle i povrede, iz te neke emocije lako možeš da budeš u povredi", završio je Saša.

