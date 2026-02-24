"Hodam uz stepenice kao da imam 75 godina": Moneke otvorio dušu, nije mu bilo svejedno zbog Sašine odluke

Čima Moneke je pred meč sa Efesom pričao o neigranju na Kupu i problemima koje je imao sa povredama u posljednje vrijeme.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda osvojila je Kup Radivoja Koraća u Nišu i u dobrom raspoloženju nastavlja sezonu. Igraće protiv Efesa u Beogradskoj areni (srijeda, 20.30 časova) i pokušaće da upiše pobjedu pred svojim navijačima. O tome je pričao i Čima Moneke i sjetio se prvog meča koji je Zvezda ubjedljivo dobila.

"U Evroligi smo izgubili dva meča u nizu, mali odmor smo imali tokom Kupa. Trenutno smo na 10. mjestu, imamo još 10 mečeva i želimo da igramo na pravi način, odbrambeno dobro i da dosta trčimo. Svi igrači Efesa su dobri, talentovani, mogu da imaju dobar meč. Moramo da budemo spremni i da poštujemo svakog na terenu, prvu utakmicu smo odigrali fantastično, ali ova počinje od 0:0 i moramo da budemo spremni", rekao je Moneke i dodao da očekuje sjajnu atmosferu u dvorani.

Nije se našao na spisku od četiri stranca za Kup Radivoja Koraća u Nišu.

"Nije bilo teško kao kada si povrijeđen. Morali su da donesu odluku i to je to. Kada pogledaš to sa strane tima i svega. Imalo je smisla da ne igram. Smatrao sam da je Semi možda trebalo da igra, zbog preuzimanja, ali je bilo dobro. Ja sam pozitivna osoba, navijam za njih, svoj sam kada proslavljam uspjeh mog tima. Nije bilo teško."

"Možete da gledate to na dva načina"

Zanimalo je novinare i kako je on doživio sve to u posljednjih nekoliko dana pošto je objavljivao snimke kako jede srpsku hranu, a nije mogao da bude na terenu u Nišu.

"I ajvar sam jeo, najbolji je. Bilo je zanimljivo ovih nekoliko nedjelja, možeš da gledaš na dva načina. Sa strane ega, da hoćeš da igraš, da se osjećaš vrijedno i da želiš da budeš na terenu. I druga strana, od meča sa Barselonom u decembru sam imao upalu Ahilove tetive, na obje noge. Propuštao sam utakmice, što mrzim i od tada nisam bio zdrav."

Pričao je detaljnije o tim problemima i stvarima koje je malo ko znao do sad.

"Imao sam dane kada sam hodao uz stepenice kao da imam 75 godina. Dolazio sam sat i po vremena ranije samo da bih trčao više, to je uticalo na mene u određenim stvarima. Kada gledam na to tako, trener je donio pravu odluku, da fizički odmorim i da se mentalno napunim i osvježim, duga je sezona. Osvojili smo Kup što je sjajno, momci koji su ostali su naporno radili, osjećam se sjajno i fizički i mentalno."

"Ma, Batler laže"

Izvor: czvmagazine/Printscreen/Instagram

Kakva atmosfera vlada u timu govori i način na koji je Moneke odgovorio na pitanje o Džaredu Batleru koji je u jednom momentu slavlja u timskom autobusu uhvaćen da spava.

"Nisam bio u autobusu. Momci koji nisu igrali nisu bili u autobusu, ali ne vjerujem da je spavao. Nema šanse da možeš da spavaš uz to", zaključio je Moneke sa osmijehom.