Moneke otvoreno poslije poraza Zvezde: "Odigrao sam užasno"

Autori Tijana Jevtić Autori Jelena Bijeljić
0

Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke iznio je utiske poslije poraza od Makabija i tom prilikom istakao je da je i njegova loša igra doprinijela rezultatu

Izvor: MONDO/Jelena Bijeljić

Crvena zvezda nije uspjela da nastavi niz pobeda, a poseban žal ostaje jer je utakmicu odigrala na domaćem terenu, protiv Makabija Poslije poraza Čima Moneke izneo je utiske i tom prilikom dio krivice svalio na sebe. Harizmatični Nigerijac je prvi u redu za slavlja posije pobjeda tima, a i prvi u redu da nedvosmisleno kaže u čemu je bio problem tima.

"Imam utisak da su nas koštale naše greške. Loš izbor šuteva, izgubljene lopte, počevši od mene", rekao je Čima Meneke poslije poraza od Makabija.

Kao što je i trener Crvene zvezde Saša Obradović rekao - problem je bila prevelika euforija, drugačija energija u odnosu na neke prethodne mečeve u kojima crveno-bijeli možda i nisu bili favoriti. "Na početku jeste, ali smo se vratili u utakmicu i imali vođstvo, a onda smo pravili glupe greške. Naravno, sve je to dio košarke. Imali smo priliku da napravimo iskorak u odnosu na Barselonu, Fenerbahče i Valensiju."

Zvezda je imala posljednji napad, ali iz njega nije profitirala. "Obojica (Kodi Miler-Mekintajer i Čima Moneke) smo pokušali da loptu ubacimo u koš, to nije bio problem. Kad je tako malo vremena na semaforu, samo želiš da ubaciš loptu u koš", rekao je.

Pogledajte

01:41
Čima Moneke utučen posle poraza od Makabija
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

Još jednom je Moneke govorio o izdanju u ovom meču. "Sve je bilo do mene. Prvo poluvrijeme sam odigrao užasno. U drugom sam napravio jedan dobar potez, opustio se mentalno i vratio se igri kakvu znam da igram."

Ipak, sve je lakše kad sa tribina stiže podrška. "To mi znači najviše. Sam sebi sam najveći kritičar. Kada stvari idu dobro, volim sebe više nego iko drugi", završio je Čima Moneke.

KK Crvena zvezda Evroliga Čima Moneke

