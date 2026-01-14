Čima Moneke surovo iskren o krizi Crvene zvezde: "Moramo da budemo muškarci i odrastemo"

Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke oglasio se pred gostovanje Milanu u 22. kolu Evrolige.

Crvena zvezda se ne nalazi u sjajnom evroligaškom ritmu, ali će u četvrtak od 20.30 sati imati priliku da popravi utisak. Tim Saše Obradovića gostuje Milanu, a jedan od najvažnijih igrača u timu beogradskog kluba Čima Moneke bio je surovo iskren prema sebi i svom timu. Ipak, Nigerijac nije želio da sažaljeva tim, već je poslao poruku ohrabrenja.

Zvezda je pobijedila Bosnu u ABA ligi, pa se može reći da se tim Saše Obradovića "probudio", primijetio je to i Moneke: "Imam sam osjećaj da je dobro prošlo, moramo da se vratimo sebi i da prestanemo da se sažaljevamo. Mečeve koje izgubiš, bilo da to bude sa 50 razlike ili sa jednim poenom, to je poraz, tako da smo izgubili i sada moramo da se vratimo sebi", rekao je Moneke.

Zvezda se sastaje sa rivalom koji joj je u prvom kolu Evrolige nanio poraz 92:82 u Beogradskoj areni. "Ništa u Evroligi nije lako, ali ne smijemo da se sažaljevamo, moramo da budemo... da budemo muškarci, da odrastemo i da idemo dalje, u sljedeću utakmicu, i da igramo na pravi način", još jednom je rekao Moneke. "Sve je sada drugačije nego tada. To je bilo u oktobru, sa drugim trenerom i drugačijim sastavom. Ovo je meč koji moramo da dobijemo, jer ako ne budemo igrali kako treba, protiv bilo kog rivala možemo da izgubimo. Takav je moj pristup svakoj utakmici."

Jedno je sigurno - ekipa želi da bude bolja. "Ono što smo pokušavali nije dalo rezultat i osjećaj nije bio isti kao u oktobru i novembru, niti je tim funkcionisao na isti način. Zbog toga smo morali da se vratimo ranijem pristupu. Mnogo razgovaramo, možda i previše, ali suština je da moramo bolje da igramo i da dođemo do pobjede", rekao je Nigerijac.

"Tražimo odgovore"

Moneke je siguran da je pred Zvezdom težak zadatak, ali je i iskren: "Tražimo odgovore, jer smo u takvoj situaciji. Tražimo odgovore i moramo da ih pronađemo. Jedini način da ih pronađemo jeste da postavljamo teška pitanja i da budemo iskreni prema sebi. Djeluje kao da smo pronašli neke odgovore, ali to zapravo nećemo znati dok ne odigramo utakmicu".

Rival je dobro poznat. "Zak Ledej je nevjerovatan. Top pet na našoj poziciji. Ševon Šilds je igrač o kome se ne priča dovoljno. U svakoj utakmici može da ubaci 20, 25, 30 poena. Imaju sjajne igrače. Mislim da su na papiru veoma dobri, imali su neke velike pobjede i moramo da budemo spremni za njih".

"Ovo je veoma važna utakmica za nas i moramo da pobijedimo. Atmosfera će biti sjajna. Sada smo u polufinalu i očekuje nas težak meč, ali vjerujem da ćemo izaći kao pobjednici", rekao je Čima Moneke.

