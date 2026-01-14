"Ovo je moja poruka svima, da je pročitate pred spavanje": Miler-Mekintajer se oglasio poslije kletvi i uvreda

Košarkaš Zvezde se oglasio poslije strašnih poruka koje je dobio u "inboks" poslije loših igara za Zvezdu.

Izvor: MN PRESS

Plejmejker Crvene zvezde Kodi Miler Mekintajer objavio je u utorak na društvenim mrežama sadržaj uvredljive poruke koju mu je poslao jedan korisnik Instagrama. Krijući se pod lažnim imenom, ta osoba poželjela mu je da "mu cijela porodica dobije rak".

Miler-Mekintajer je najprije podsjetio tu osobu da je u svojoj porodici imao bliske koji su preminuli od raka, a onda je poslao poruku čitavoj javnosti.

Amerikanac želi da svi znaju kakve uvrede stižu u "inboks" i apelovao je na sve da uvijek ostanu ljubazni i puni poštovanja za druge ljude.

"Koliko god godina imate, znajte ovo"

Izvor: MN PRESS

"Ovo je moja poruka svima. Bez obzira na to koliko godina imate. Ne dozvolite da drugi ljudi tumače vašu ljubaznost i smirenost kao da ste slabi. Ovo nije bila prva osoba, a ni posljednja koja mi je slala ovakve poruke. Šalju ih i mojim saigračima i sportistima širom Evrope.

Ipak, nekada je dobro samo razotkriti tu osobu. Večeras sam odabrao ovu, da je vide prijatelji i članovi porodice, kao i cijela javnost. Sljedeći put razmislite dva puta prije nego kažete nešto ili se napravite pametni da naprave lažni Instagram nalog, genijalci. Volim vas sve i laku noć", napisao je Mekintajer.

Izvor: Instagram/codityree

Miler-Mekintajer igra loše prethodnih nedjelja za Zvezdu i iako je i dalje u glavnoj ulozi, ne uspijeva da kao plejmejker razigra ni saigrače, ni sebe. Crveno-bijeli su kao cijeli tim pali u prethodnim sedmicama i kolima Evrolige, pa za sobom imaju šest poraza u posljednjih osam kola. Zbog toga su sa vrha tabele najjačeg takmičenja pali na desetu poziciju.

Kodi Miler-Mekintajer ove sezone prosječno postiže 13,3 poena u Evroligi.



