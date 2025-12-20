"Nisam umro, promašio sam": Mekintajer prekinuo pitanje novinara zbog jednog detalja

Kodi Miler Mekintajer pričao je sa medijima poslije pobjede protiv Virtusa i u jednom momentu je prekinuo pitanje novinara

Crvena zvezda uspjela je da "iščupa" pobjedu u Areni i da poslije triler završnice savlada Virtus (90:89). Najefikasniji u redovima crveno-bijelih bio je Kodi Miler Mekintajer (21, 10as, 4sk) koji je po završetku utakmice pričao sa novinarima. U prvi plan je stavio defanzivu.

"Odbrana. Kada igramo odbranu možemo da trčimo u tranziciji i to daje priliku svima da dotaknu loptu i to smo i radili. Odbrana je napravila razliku, imamo dovoljno igrača koji mogu da poentiraju svako veče, svi smo bili fokusirani na defanzivu. Malo smo izgubili taj fokus u drugoj dionici i ispustili vođstvo, ali smo ostali zajedno i dobili meč", počeo je Mekintajer.

Karsen Edvards promašio je trojku za pobjedu uz zvuk sirene, a Kodi je bio primjerni defanzivac na njemu.

"Samo sam htio da ga zaustavim", kratko je odgovorio plej Zvezde.

"Ko to nije izgubio?"

Jedan od novinara počeo je pitanje sa konstatacijom da je Zvezda ušla u meč sa Virtusom sa tri uzastopna poraza u Evroligi. Tada ga je Mekintajer prekinuo usred pitanja.

"Ko nije gubio tokom sezone? To je normalno. Sezona je duga, dobili smo sedam u nizu, u redu je ako izgubiš dvije u nizu, moraš da izvučeš pouke. Ovo je Evroliga, nećeš dobiti 30 mečeva zaredom. Bitno je da smo izvukli pouke i zaustavili 'krvarenje'", slikovito je opisao Kodi.

Tvrdi da ekipa nije zbog te loše serije osjećala nikakav dodatni pritisak.

"Ne bih rekao. Svi znamo šta možemo kada igramo odbrnu, to smo radili. Držali smo se zajedno u ključnim momentima i pobijedili."

"Nisam umro, promašio sam"

Još jednom je defanzivu istakao kao bitnu stavku i naglasio da ekipa mora da igra brže.

"Odbrana, kada je igraš, svi mogu da trče, da dodirnu loptu, da imaju lakše šuteve. Kada igramo sporo, možemo da se zaglavimo u izolacijama većinu vremena u napadu. Imamo igrače koji su dobri u tome, ali postoje mečevi kada vam ne ide i tada je defanziva bitna."

Najveći problem za Zvezdu u meču sa Virtusom bila su slobodna bacanja, promašila je čak 10. Od toga je Mekintajer promašio pet (1/6), a Moneke četiri (6/10).

"Nisam umro, niko nije umro. Promašio sam bacanje, idemo dalje i to je to", zaključio je Mekintajer.