"Svi znaju kroz šta prolazi Kalinić": Čima Moneke pružio podršku svom saigraču u Zvezdi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Čima Moneke prokomentarisao pobjedu Crvene zvezde protiv Virtusa i osvrnuo se na privatne probleme koje ima Nikola Kalinić.

Čima Moneke pružio podršku Nikoli Kaliniću Izvor: MONDO/Jelena Bijeljić/MN Press

Iako je Crvena zvezda slavila u dramatičnoj završnici protiv Virtusa (80:79), gotovo niko u crveno-bijelom taboru nije bio previše zadovoljan. Saša Obradović je rekao da njegovi igrači moraju da poprave mnoge stvari, a to se poklopilo i sa njihovim utiscima koje smo čuli poslije meča.

"Moramo bolje, moramo da naučimo iz ove utakmice", rekao je Čima Moneke i istakao da je njegova ekipa napravila mnogo grešaka i u napadu i u odbrani.

Čima Moneke utučen zbog promašenih bacanja
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

"Svaka utakmica je važna i ne želiš da izgubiš kod kuće. Samo sam razmišljao da dobijemo danas. Promašeni penali su zarazni. To je nešto najgore kad promašite nekoliko i kada je dramatična utakmica. Sutra ću da vježbam slobodna bacanja", dodao je po završetku utakmice Čima Moneke koji je svjestan da je njegova ekipa promašila previše "penala".

Oduševio se i što je vidio Kvinsija Milera kao gosta Crvene zvezde, dok je prokomentarisao i kako mu je da igra sa Kalinićem koji ima privatnih problema.

"Znate, kada niste saigrači imate razna očekivanja, ali znam da je jedan od lidera, treba nam da bude svoj i svi znaju kroz šta prolazi u privatnom životu i uvijek je na svakoj utakmici važan za nas. To najviše cijenim kod njega, jako je važan igrač za nas. Sjajno je imati ga za saigrača", rekao je Moneke poslije utakmice.

Podsjetimo, Zvezda ima 10-7 u Evroligi i sljedeće nedjelje već ima težak meč protiv Pariza u gostima.

