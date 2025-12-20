"Ostavljali su me samog": Luku Vildozu pitali o povratku u Zvezdu i hapšenju u Bolonji

Luka Vildoza je poslije meča u Areni dobio pitanje i o mogućem povratku u Crvenu zvezdu u bliskoj budućnosti. Ne isključuje ni tu mogućnost...

Crvena zvezda je pobijedila Virtus poslije triler završnice (90:89). Džared Batler je poentirao, Karsen Edvards je promašio šut za tri i to je bio početak slavlja u Areni. Po završetku utakmice je sa medijima pričao i Luka Vildoza.

"Napravili smo neke greške u završnici. Kodi i Džordan imaju iskustvo i Zvezda je pobijedila", počeo je Vildoza.

Argentinski košarkaš je za 28 minuta dao 16 poena (1/2 za dva, 4/6 za tri), uz devet asistencija i četiri skoka.

"Samo sam šutirao otvorene šuteve, ostavili su me samog. Pogodio sam prvi šut i to je to. Treniram za ovakve momente, ništa ovo nije protiv Zvezde. Zvezda ima sjajan tim, imaju igrače i ako ih povežu u isti ritam, mislim da mogu da odu do plej-ofa. Teško je igrati protiv njih, posebno u Areni", rekao je Vildoza.

Da li bi se vratio u Zvezdu?

Jedno od pitanja za njega bilo je da li bi se vratio u Zvezdu jednog dana.

"Imam ugovor sa Virtusom, srećan sam tamo, imam dosta lijepih uspomena iz Beograda. Žena mi je iz Beograda (Milica Tasić prim. aut.), navijam za Zvezdu. Vidjećemo u budućnosti. Sada sam fokusiran na Bolonju."

"Incidenti u Bolonji? Vidjećemo"

Vildoza je sa svojom suprugom Milicom Tasić bio uhapšen u Bolonji zbog napada na ljude iz Hitne pomoći. Pitali su ga novinari i da li je taj slučaj riješen.

"Vidjećemo, ne znam."

Na kraju je prokomentarisao i kako je zadovoljan u Virtusu i radu sa Duškom Ivanovićem.

"Mnogo rada sa Ivanovićem, napredujemo iz dana u dan, posebno kada igramo u gostima. Moramo da radimo, da popravimo neke detalje i da radimo dalje", zaključio je Vildoza.