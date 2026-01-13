logo
Jezive uvrede za Kodija Milera-Mekintajera: Oglasio se plejmejker Crvene zvezde i odmah odgovorio

Goran Arbutina
Goran Arbutina
0

Jedan navijač je uputio užasne poruke plejmejkeru Crvene zvezde Kodiju Mileru Mekintajeru.

Kodi miler Mekintajer odgovorio navijaču na jezive uvrede Izvor: MN Press/Instagram/codityree

Vidjeli smo prije nekoliko dana jezive poruke upućene Kristijanu Bergeu, a sada je slične dobio Kodi Miler Mekintajer. Jedan navijač mu je na društvenim mrežama poslao uvredljivu poruku koju je plejmejker Crvene zvezde objavio na svom instagramu i odgovorio je na nju.

"Glupi majmune, nadam se da će cijela tvoja porodica dobiti rak", napisao je navijač. Nije mu ostao dužan Amerikanac koji je naglasio da je u porodici imao slučaj da mu je neko preminuo od raka. 

"Nemoj da se kriješ iza instagrama. Neko u mojoj porodici je preminuo od raka i nemam problem da ti dam adresu i da o tome razgovaramo uživo. Kriješ se iza instagrama misleći da to neću objaviti ili da neću odgovoriti. Ali sada znaš. Javi mi ako želiš da to kažeš lično, a ne preko instagrama, i poslaću ti adresu", napisao je Kodi. 

Nije tu stao dugogodišnji evroligaški plej koga smo gledali kratko i u dresu Partizana prije nekoliko godina. Naglasio je da ovo nije njegov manir, ali da neke granice moraju da se poštuju.

"Mala napomena, svi znaju da sam veoma smiren. Ali s vremena na vrijeme morate ljudima staviti do znanja gdje je granica. Tako da si ti večeras primjer. Gospodine, od čovjeka do kukavice. Javi mi ako želiš da te riječi izgovoriš lično i daću ti priliku za to", dodao je Mekintajer. 

Kodi Miler Mekintajer košarka KK Crvena zvezda

