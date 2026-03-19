Veliki udarac za Crvenu zvezdu: Ebuka Izundu ne igra protiv Panatinaikosa

Dragan Šutvić
Nigerijski centar Ebuka Izundu doživio je lakšu povredu.

Ebuka Izundu ne igra za Crvenu zvezdu protiv Panatinaikosa

Centar Crvene zvezde Ebuka Izundu neće biti na raspolaganju Saši Obradoviću za meč protiv Panatinaikosa koji je na programu u petak od 20.15 u Atini. Ovo je veliki hendikep za crveno-bijele, pošto će se upravo pod košem voditi velika bitka.

Ipak, postoje i dobre vijesti. Kako je prenio "Sportklub", povreda je lakše prirode i Nigerijac će propustiti duel u OAKA areni iz predostrožnosti. Očekuje se da bude spreman za duplo kolo i mečeve sa Baskonijom i Barselonom u Španiji.

Zvezda je povela Hasijela Rivera u Grčku, ali pitanje je da li je on spreman za velike napore. Crveno-bijeli tako na centru ostaju sa Džoelom Bolombojem i Donatasom Motiejunasom.

Izundu ove sezone bilježi osam poena i 4,3 skoka za 14 minuta na parketu i definitivno je igrač koji je dao najveći doprinos ulazeći sa klupe.

