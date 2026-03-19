Dobre vijesti za Zvezdu pred važan meč: Baskonija ne računa na najboljeg u timu

Baskonija će u srijedu dočekati Crvenu zvezdu brez Markusa Hauarda.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda se bori za što bolji plasman na tabeli Evrolige, a na tom putu imaće i malo sreće. Domaćin Baskonija neće moći da računa na Markusa Hauarda, jednog od najboljih igrača u timu te se može reći da je ekipi Saše Obradovića posao u Vitoriji biti olakšan.

Trener domaćeg tima Paolo Galbijati potvrdio je da Baskonija ne može da računa na Markusa Hauarda. Riječ je o povredi butine koja će jednog od najboljih poentera Evrolige odvojiti od terena dvije ili tri nedjelje, pa samim tim neće biti na raspolaganju pred mečeve protiv Olimpijakosa, Crvene zvezde, Hapoela, a vrlo moguće i protiv Real Madrida.

Hauard prosječno bilježi 11 poena, 1,7 skokova i 2,3 asistencije za 21,3 minuta na terenu u Evroligi. Hauard je posebno dobro odigrao posljednji meč u Endesa ligi kad je Burgosu ubacio 26 poena za 26 minuta. Činjenica da Haurd ne igra posebno je važna za navijače Crvene zvezde. Ma koliko bio ili ne u formi, Markus zna da odigra dobro protiv srpskih klubova - posebno se pamti serija iz 2024. kad je najpre Crvenoj zvezdi ubacio 32 poena, a onda dva mjeseca kasnije Partizanu 26.

Međutim, izostanak bivšeg košarkaša Denvera nije jedini problem za ekipu koja je 19. na tabeli Evrolige. Baskonije ne može da računa i na Radionsa Kuruksa i Ognjena Joksimovića. Jasno je da je učinak Baskonije koja je prije dvije godine bila osma na tabeli jako slab ove sezone. Španska ekipa je na 19. mjestu od 20 ekipa i ima skor 9-22.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!