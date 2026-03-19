Srpske odbojkašice usred sezone napustile klub: Zbog ogromnih dugova više ne žele da igraju

Srpske odbojkašice Brankica Mihajlović i Maja Aleksić više ne igraju za Zeren Spor iz Turske.

Izvor: MN PRESS

Odbojkašice turskog Zeren Spora odigrale su u srijedu revanš meč četvrtfinala Lige šampiona protiv Koneljana, a na tom meču u sastavu je bilo samo 12 igračica. Mnoge je zainteresovalo zašto u konkurenciji za tim nisu srpske odbojkašice Brankica Mihajlović i Maja Aleksić, koje bi po kvalitetu i iskustvu trebalo da budu lideri ovog tima.

Razlog za to nisu povrede već užasna finansijska sitaucija u turskom klubu i ogromna dugovanja koja vlasnik kluba ima prema dugogodišnjim reprezentativkama Srbije. Navodno, bogati turski vlasnik Mustafa Jigit Zeren preračunao se na početku sezone kada je krenuo u veoma ambiciozan projekat u okviru kojeg je potpisao i sponzorstvo Lige šampiona u ime svoje kompanije.

Brankica Mihajlović i Maja aleksić prve su napustile turski klub i već se doputovale u Srbiju, jer se čini da Zeren Spor neće uspjeti da "ispegla" finansijsku situaciju do kraja aktuelne sezone. Srpske odbojkašice više nisu željele da igraju bez plate, pa su donijele odluku da prekinu sezonu koja je po svim parametrima istorijska za jedan od najmlađih klubova u Evropi - jer je tim osnovan 2022. godine stigao do trećeg mjesta u prvenstvu i četvrtfinala Lige šampiona.

Ogroman doprinos u svemu imali su i ostali Srbi, trenerski tercet Stevan Ljubičić, Arsenije Protić i Danilo Pejović, kao i mlada Aleksandra Uzelac. Zanimljivo, Aleksandra Uzelac je nastavila da igra za turski klub, iako je vjerovatno i ona u grupi igračica koje već dugo nisu plaćene za svoj rad.

Uprkos pobjedi (3:2) u gostima, Zeren Spor je ispao iz Lige šampiona i neće se takmičiti za titulu, ali im ostaje nada da bi do titule mogli u domaćem prvenstvu. Šampionat Turske već godinama važi za najjači na svijetu, a Zeren Spor će u polufinalu igrati seriju protiv Fenerbahčea.

