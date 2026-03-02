logo
Voli se odbojka u Srbiji: Skoro 4000 ljudi u "Dudovoj šumi" gledalo kako Ub diže pehar

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Sjajne scene u Subotici gdje je skoro 4000 navijača pratilo finale odbojkaškog kupa kod dama.

Odbojkašice Uba osvojile Kup Srbije Izvor: MN PRESS

Odbojkašice Uba osvojile su Kup Srbije pošto su u Subotici bile bolje od TENT-a iz Obrenovca. Gledali smo sjajan meč u 60. finalu Kupa Srbije koji je završen tek poslije pet setova - 25:17, 26:24, 22:25, 15:25 i 15:13 za Ub.

U pravoj odbojkaškoj atmosferi, u punoj dvorani "Dudova šuma" u Subotici, u prisustvu skoro 4000 gledalaca, Ub je uspio da "skine" sa trona prošlogodišnjeg pobjednika, tako da je osvojio treću titulu u istoriji. Sve tri osvojio je od 2020. godine, čime je potvrdio dominaciju.

Najefikasnije u redovima Uba sa po 20 poena bile su Isidora Rodić i Aliona Martinijuk, dok je tri manje zabilježila kapitenka Bojana Čelić. Što se tiče TENT-a, u ovoj ekipi je Tamara Miljević imala 22 poena, a Nevena Sajić jedan manje.

I dalje je Crvena zvezda najtrofejnija u Kupu Srbije i ima 18 titula, a za njom slijedi Jedinstvo iz Užica sa osam.

