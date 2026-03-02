Sjajne scene u Subotici gdje je skoro 4000 navijača pratilo finale odbojkaškog kupa kod dama.

Izvor: MN PRESS

Odbojkašice Uba osvojile su Kup Srbije pošto su u Subotici bile bolje od TENT-a iz Obrenovca. Gledali smo sjajan meč u 60. finalu Kupa Srbije koji je završen tek poslije pet setova - 25:17, 26:24, 22:25, 15:25 i 15:13 za Ub.

U pravoj odbojkaškoj atmosferi, u punoj dvorani "Dudova šuma" u Subotici, u prisustvu skoro 4000 gledalaca, Ub je uspio da "skine" sa trona prošlogodišnjeg pobjednika, tako da je osvojio treću titulu u istoriji. Sve tri osvojio je od 2020. godine, čime je potvrdio dominaciju.

Vidi opis Voli se odbojka u Srbiji: Skoro 4000 ljudi u "Dudovoj šumi" gledalo kako Ub diže pehar Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Najefikasnije u redovima Uba sa po 20 poena bile su Isidora Rodić i Aliona Martinijuk, dok je tri manje zabilježila kapitenka Bojana Čelić. Što se tiče TENT-a, u ovoj ekipi je Tamara Miljević imala 22 poena, a Nevena Sajić jedan manje.

I dalje je Crvena zvezda najtrofejnija u Kupu Srbije i ima 18 titula, a za njom slijedi Jedinstvo iz Užica sa osam.