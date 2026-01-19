Nekada jugoslovenski velikan, sada drugoligaš Srpske: 45 godina ženske odbojke u Modriči

Na današnji dan 1981. godine osnovan je Ženski odbojkaški klub Modriča (tada Ferijalac), nekadašnji finalista Kupa Jugoslavije i vicešampion bivše države, kojem su ratna dešavanja onemogućila da se bori za titulu.

Ženski odbojkaški klub u Modriči osnovan je 19. januara 1981. godine pod imenom "Ferijalac". Prvu zvaničnu utakmicu klub je odigrao u Derventi protiv domaće ekipe "Tod", gdje je poražen rezultatom 3:1.

Već u svojoj prvoj takmičarskoj sezoni (1981/1982), Ferijalac je ostvario izuzetan uspjeh osvojivši prvo mjesto u Republičkoj ligi, grupa "Centar", čime je stekao pravo nastupa na finalnom turniru za amaterskog prvaka Bosne i Hercegovine. Turnir je održan u Maglaju, a odbojkašice iz Modriče zauzele su drugo mjesto u BiH.

U sezoni 1983/1984 klub nastupa pod imenom "Ferijalac Hemija". Nakon osvajanja prvog mjesta u Republičkoj ligi BiH, grupa "Centar", te uspješno odigranog kvalifikacionog turnira u Trogiru, "ferijalke" su se kao predstavnik BiH plasirale u Drugu saveznu ligu, grupa "Zapad". Time je klub, svega tri godine nakon osnivanja, stigao do saveznog ranga takmičenja.

U sezoni 1985/1986, drugoj po redu u Drugoj saveznoj ligi, grupa "Zapad", odbojkašice Ferijalca osvajaju prvo mjesto i ostvaruju istorijski plasman u Prvu ligu Jugoslavije. Ova sezona ostala je upisana zlatnim slovima u klupskoj istoriji, jer je Ferijalac-Hemija za samo pet godina prešao sve rangove takmičenja u tadašnjoj Jugoslaviji i stigao do njenog najelitnijeg odbojkaškog društva.

Sve do sezone 1989/1990 modričke odbojkašice bile su u samom vrhu jugoslovenske odbojke. Te sezone klub nastupa pod imenom generalnog sponzora "Hemija", takmičeći se u Prvoj saveznoj ligi A2, formiranoj zbog promjene sistema takmičenja. Već naredne sezone (1990/1991) Hemija osvaja prvo mjesto u A2 ligi, čime stiče pravo nastupa u Saveznoj ligi A1 u sezoni 1991/1992.

U sezoni 1991/1992 ekipa "Hemije" bila je dodatno pojačana ruskim odbojkašicama Zahanetom Knjaževom i Margaritom Jakinevičite. Nakon ligaškog dijela prvenstva, Modričanke su zauzele drugo mjesto, što predstavlja najbolji plasman kluba u saveznom rangu takmičenja.

Prema propozicijama, trebalo je da se odigra plej-of finale između Crvene zvezde i Hemije, ali zbog složene situacije u Bosni i Hercegovini, finale nije odigrano. Dogovorom klubova i odlukom nadležnih organa, OK Crvena zvezda proglašena je prvakom SR Jugoslavije.

Iste sezone "hemičarke" su stigle i do finala Kupa, gdje su poražene od Crvene zvezde. Na osnovu rezultata iz prvenstva i Kupa, klub iz Modriče izborio je pravo nastupa u evropskom takmičenju – Kup CEV-a, ali zbog izbijanja ratnih sukoba taj uspjeh nije realizovan.

U sezoni 1993/1994, usljed ratnih dešavanja i osipanja igračkog kadra, klub se takmiči u Prvoj ligi, grupa "Zapad", sa ekipom sastavljenom uglavnom od juniorki, koje osvajaju prvo mjesto u Republici Srpskoj. Već naredne sezone dolazi do promjene imena, pa klub nastupa pod nazivom "Modriča Optima".

U periodu od 1994. do 1998. godine, modričke odbojkašice ostvaruju značajne uspjehe – tri puta osvajaju prvenstvo i dva puta Kup Republike Srpske. Zbog finansijskih poteškoća, u sezoni 2001/2002 klub mijenja ime u Ženski odbojkaški klub "Modriča" i takmiči se u Drugoj ligi Republike Srpske, grupa "Zapad".

Povratak u Prvu ligu Republike Srpske ostvaren je u sezoni 2004/2005, u kojoj se klub i danas najduže zadržao. Sezonu 2009/2010 odbojkašice završavaju na 6. mjestu, dok u sezoni 2010/2011 osvajaju 2. mjesto sa 40 bodova, uz skor od 14 pobjeda i četiri poraza. Prvoplasirana ekipa te sezone bila je OK "HE na Drini" sa 17 pobjeda i jednim porazom.

U martu 2019. godine odbojkašice ispadaju iz Premijer lige BiH bez osvojenog boda, dok su odbojkaši iste godine izborili opstanak u najelitnijem takmičenju u posljednjem kolu. Naredne sezone, odbojkašice ispadaju i iz Prve lige Republike Srpske, te se od 2021. godine do danas takmiče u Drugoj ligi Republike Srpske.

