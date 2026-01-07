Crvena zvezda izbacila odbojkaše Mladosti iz Evrope: Slavni tim iz Zagreba razbijen u Beogradu

Odbojkaši Crvene zvezde nastavljaju evropski put nakon pobjede nad Hrvatima.

Izvor: MN PRESS

Odbojkaši Crvene zvezde nastavljaju sa uspješnom sezonom na međunarodnoj sceni! Crveno-bijeli su i u revanš meču protiv Mladosti iz Zagreba upisali pobjedu - 3:0 (25:22, 25:18, 25:23), pa se nakon dvije pobjede protiv hrvatskog protivnika Zvezda i dalje takmiči za evropski trofej.

Ekipa trenera Ivice Jevtića odigrala je veoma dobar meč u Beogradu i bez većih problema savladala slavni tim iz Hrvatske, što bi ekipi moralo dodatno da podigne samopouzdanje. Crveno-bijeli su sada među 16 najboljih timova u Čelendž kupu, što je sasvim dobar rezultat za srpsku klupsku odbojku.

Iako je Crvena zvezda upisala pobjedu u Zagrebu (3:2), u Beogradu nije bilo ni minuta opuštanja za crveno-bijele koji su rutinski izašli na kraj sa gostima iz Hrvatske. Alija Bekrić je bio najraspoloženiji sa 18 poena, Milan Krstić je doprinio sa 12, a Andrej Rudić i Omar Ahmed sa 11. Na drugoj strani najbolji je bio Teo Mičetić sa 12 poena.

Nakon Mladosti iz Ribole, crveno-bijeli su eliminisali i drugog predstavnika Hrvatske u Čelendž kupu. Treći protivnik srpskom predstavniku biće Milano za koji nastupa srpski reprezentativac Nemanja Mašulović, bivši igrač Zvezde. Protiv italijanskog tima Zvezda će 21. i 28. januara igrati za mjesto među osam najboljih timova u trećem po snazi evropskom kupu.