Ispovijest legendarnog kapitena Željka Tanaskovića: "Igrao sam za reprezentaciju i vozio se gradskim prevozom"

Nekadašnji kapiten nacionalnog tima SR Jugoslavije Željko Tanasković govorio je o svojim igračkim danima i o odbojci kakva je bila nekada.

Izvor: MN PRESS

Sada su sportisti mnogo plaćeniji nego što je to bio slučaj prije nekoliko decenija, a upravo o tome je govorio nekadašnji kapiten nacionalnog tima SR Jugoslavije Željko Tanasković.

Srednji bloker koji je bio dio prve generacije srpske odbojke koja je predvođena Dejanom Brđovićem osvajala medalje na velikim takmičenjima sada se u emisiji "U tri seta" podsjetio kako je to nekada izgledalo.

"Puno puta ponavljam, igrao sam za reprezentaciju i vozio sam se gradskim prevozom. Nije mi to bilo ispod časti. Nisam imao novca da kupim auto. Vi danas ne možete da zamislite da je neko reprezentativac, a da ne može da kupi auto. Što je dobro, neću da kažem da je loše. Nego jednostavno govorim koje su to razlike", rekao je on.

Ko je Željko Tanasković?

Sjajni srednji bloker počeo je u Partizanu sa kojim ne samo da je osvojio dva prvenstva i dva kupa bivše države, već je i dva puta igrao u finalu Kupa CEV. Zatim je godinama igrao u Grčkoj da bi se 1997. vratio u Srbiju i to u redove najvećeg rivala. Igrao je do 2000. za Crvenu zvezdu.

Što se tiče nacionalnog tima na Evropskom prvenstvu 1995. godine ima bronzu, zatim je 1996. godine u Atlanti na Olimpijskim igrama takođe bio bronzani. Potom je 1997. na Euru uzeo srebro, kao i 1998. na Svjetskom prvenstvu u Japanu.

(MONDO)

