logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srbija saznala put ka olimpijskoj vizi za Los Anđeles: Evo šta čeka reprezentacuiju na Evropskom prvenstvu

Srbija saznala put ka olimpijskoj vizi za Los Anđeles: Evo šta čeka reprezentacuiju na Evropskom prvenstvu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Odbojkaši Srbije počeće Evropsko prvenstvo u Tampereu, a nadamo se da će ga završiti u Milanu.

Odbojkaši Srbije saznali protivnike na Evropskom prvenstvu Izvor: MN PRESS

Muška seniorska reprezentacija Srbije igraće u C grupi Evropskog prvenstva 2026. u Tampereu, sa Finskom, Estonijom, Holandijom, Belgijom i Danskom.

Raspored Srbije:

  • Srbija - Estonija (petak, 11. septembar, 19.00)
  • Srbija - Finska (nedjelja, 13. septembar, 17.00)
  • Srbija - Holandija (ponedjeljak, 14. septembar, 16.00)
  • Srbija - Danska (srijeda, 16. septembar, 16.00)
  • Srbija - Belgija (četvrtak, 17. septembar, 16.00)

Selekcije iz C grupe će u osmini finala igrati protiv reprezentacija iz A grupe, Italije, Slovenije, Češke, Grčke, Švedske i Slovačke, koje će svoje mečeve igrati u Napulju i Modeni.

U B grupi, u Sofiji, igraće Bugarska, Poljska, Sjeverna Makedonija, Portugal, Ukrajina i Izrael, a u D grupi u Kluž Napoki Rumunija, Francuska, Letonija, Njemačka, Švajcarska i Turska.

Plasman u osminu finala izboriće po četiri reprezentacije iz svake grupe, a Evropsko prvenstvo biće odigrano od 9. do 26. septembra. Mečevi osmine finala i četvrtfinala odigraće se u Torinu i Varni, a utakmice polufinala i mečevi za medalje u Milanu.

Prvak Evrope 2026. izboriće učešće na OI 2028. u Los Anđelesu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Odbojka Srbija Evropsko prvenstvo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC