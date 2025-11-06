Odbojkaši Srbije počeće Evropsko prvenstvo u Tampereu, a nadamo se da će ga završiti u Milanu.
Muška seniorska reprezentacija Srbije igraće u C grupi Evropskog prvenstva 2026. u Tampereu, sa Finskom, Estonijom, Holandijom, Belgijom i Danskom.
Raspored Srbije:
- Srbija - Estonija (petak, 11. septembar, 19.00)
- Srbija - Finska (nedjelja, 13. septembar, 17.00)
- Srbija - Holandija (ponedjeljak, 14. septembar, 16.00)
- Srbija - Danska (srijeda, 16. septembar, 16.00)
- Srbija - Belgija (četvrtak, 17. septembar, 16.00)
Srbija saznala put ka olimpijskoj vizi za Los Anđeles: Evo šta čeka reprezentacuiju na Evropskom prvenstvu
Selekcije iz C grupe će u osmini finala igrati protiv reprezentacija iz A grupe, Italije, Slovenije, Češke, Grčke, Švedske i Slovačke, koje će svoje mečeve igrati u Napulju i Modeni.
U B grupi, u Sofiji, igraće Bugarska, Poljska, Sjeverna Makedonija, Portugal, Ukrajina i Izrael, a u D grupi u Kluž Napoki Rumunija, Francuska, Letonija, Njemačka, Švajcarska i Turska.
Plasman u osminu finala izboriće po četiri reprezentacije iz svake grupe, a Evropsko prvenstvo biće odigrano od 9. do 26. septembra. Mečevi osmine finala i četvrtfinala odigraće se u Torinu i Varni, a utakmice polufinala i mečevi za medalje u Milanu.
Prvak Evrope 2026. izboriće učešće na OI 2028. u Los Anđelesu.