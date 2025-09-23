Srbija dva puta vodila, ali Iran ide u četvrtfinale Svjetskog prvenstva

Odbojkaši Srbije izgubili su od Irana u osmini finala Svjetskog prvenstva poslije drame i pet setova. Vodili su dva puta u setovima, ni to nije bilo dovoljno za prolaz.

Izvor: ROUELLE UMALI / Xinhua News / Profimedia

Srbija je zaustavljena u osmini finala Svjetskog prvenstva. Iran je poslije preokreta slavio i prošao dalje. Srpski tim je dva puta vodio u setovima i na kraju pao u petom - 32:25, 25:19, 24:26, 25:22, 15:9. Iranci će tako igrati protiv Češke za mjesto u polufinalu.

Počelo je serijom poena Dražane Luburića koji je donio početnu prednost od 9:7, a nakon duge rasprave sa sudijama uspjela je Srbija da odbije prvi nalet Iranaca. Probao je Iran da se vrati u prvi set, ali Krecu je na 19:16 protraćio tajmaut i Dražen Luburić je "orlovima" osigurao prvi set.

U drugom setu Srbija je od starta bila u malom minusu, a onda su došli do rezultatske klackalice. Ipak sredinom seta Iranci su napravili preokret, sa 15:13 za srpski tim su stigli do 17:16 i serijom poena su uzeli drugi set 25:20.

U trećem setu smo opet vidjeli pravu igru Srbije, Pavle Perić se pojavio i počeo da ređa poene, a u finišu su zamalo prokockali prednost. ipak Stefanović je poentirao za 26:24 i iako je imao set loptu Iran poveli su sa 2:1.

U četvrtom setu je trebalo da završe posao, ali teško je išlo. Iran je poslije početnog egala uspio da preokrene na 13:12 i polako je dizao tu prednost sve do 21:17. Tada su odbojkaši Srbije vezali dvije akcije, prišli na 23:22, ali na kraju ih je Iran otjerao u peti set.

Srbija je potpuno stala u petom setu, Dražen Luburić je bio jedini koji je igrao. Od 4:1 za Iran je srpski tim na njegovim krilima došao o 6:5 i to je bilo to. Savršeni servisi, prave "bombe" slali su Iranci, došli do 10:5 i to je bilo to.

Kada su u pitanju poeni, Luburić je bio najefikasniji u srpskom timu sa 27 poena, Kujundžić je dodao 17, Nedeljković 13, Perić 12. Na drugoj strani su Hadžipur i Morteza imali po 23 poena.

(MONDO)