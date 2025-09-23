logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Na terenu je mogao sve, ali je više volio život": Srpska odbojka boljeg nije imala, njegova smrt i dalje boli

"Na terenu je mogao sve, ali je više volio život": Srpska odbojka boljeg nije imala, njegova smrt i dalje boli

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Dejan Brđović je čak i svojim vršnjacima i starijima od sebe bio idol. Na terenu je mogao sve, ali je više volio život. Ako pitate saigrače - boljeg nisu upoznali.

Dejan Brđović najbolji odbojkaš Srbije Izvor: MN PRESS

Srpski odbojkaši su poslije poraza od Češke na startu Svjetskog prvenstva uspjeli da naprave senzaciiju i da izbace Brazil pobjedom u posljednjem kolu. Sada čekaju meč sa Iranom, a neki novi momci pokušavaju da uzmu medalju. A medalje su u srpsku odbojku ušle sredinom devedesetih.

Generacija koju je predvodio najtalentovaniji Srbin ikada na odbojkaškom terenu uzela je 1996. godine na Olimpijskim igrama u Atlanti zlato, a ako pitate korektora tog Tima Vladimira Bateza, zna se ko je bio glavni u timu Zorana Gajića. Iako su tu igrali Nikola Grbić, Andrija Gerić, Slobodan Kovač, Đula Mešter, Goran Vujević - od Dejana Brđovića nije bilo boljeg. 

"Kad si me konkretno pitao za Dejana, mislim da je to najtalentovaniji igrač u smislu kompletnosti. On je mogao da igra bukvalno svaku poziciju. Korektora, primača, dizača, možda mu je falilo da i u evropskoj odbojci zauzme to svoje mjesto koje je po talentu i kvalitetu zasluživao", rekao je Vladimir Batez u podkastu "U tri seta".

"Kriv je možda taj neki njegov odnos prema radu. Nije baš bio taj totalni profesionalac, malo je volio i život. Ali daleko od toga da je otišao u neku drugu krajnost, on je imao izuzetnu karijeru, ali kad ti imaš nekog Dejana Brđovića sa 23-24 godine ispred sebe, a ti imaš 20 godina, a on sa loptom može da uradi šta god i to gledaš na savakom treningu...

Mi smo samo njega gledali i samo njega slušali. Naravno radili smo sve što trener kaže, ali svi smo se trudili da uradimo to što on uradi. Jer on je to radio sa takvom lakoćom, a i smo to milion puta da ponovimo da bi došli do te situacije", ispričao je Batez u podkastu "U tri seta". 

Radio je sve, pa došao u svoj Kragujevac

Nakon što su pale sankcije i pošto je srpskim sportistima dozvoljeno da se takmiče u Evropi, počele su da se nižu medalje u sportovima poput rukometa, vaterpola i košarke u kojima smo navikli da Srbi dominiraju, ali novost je bila odbojka. Dejan Brđović je bio dio generacije koja je Srbiji donijela prve uspjehe. 

Počeo je da igra kao dijete u Žiči, zatim je nastupao za Ribnicu, pa za svoju Crvenu zvezdu. Toliko je bio dobar i bitan da je oko njegovog prelaska u Crvenu zvezdu nastao skandal zbog koga su crveno-bijeli prebačeni u drugu ligu. Nakon crveno-bijelih godina igrao je u Novari, gdje je dogurao i do trećeg mjesta u Ligi šampiona, a poslije nastupa za Olimpijakos, Romu, Asistel, Loretu, Lube i AEK oprostio se i svom Kragujevcu.

Bio je igrač, trrener, sportski direktor, često je spajao više tih funkcija i igrao je do 40. godine, a za reprezentaciju je skupio preko 300 mečeva. Prenio je ljubav prema odbojci na sina Aleksu i ćerku Aleksandru, a sve nas je šokirala vijest da je 21. decembra 2015. godine preminuo u Beogradu sa samo 49 godina.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Odbojka Srbija orlovi Vladimir Batez

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC