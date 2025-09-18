logo
Trese se autobus Srbije, i selektor Rumun udarao u plafon: Ovako su odbojkaši slavili senzaciju na Filipinima

Autor Dragan Šutvić
Reprezentacija Srbije napravila je veliki uspjeh eliminisavši Brazil, a tu pobjedu je burno proslavila u autobusu nacionalnog tima.

Veliko slavlje u reprezentaciji Srbije poslije senzacionalnog uspjeha - pobjede protiv Brazila koja je odmah poslala kući svjetsku silu tog sporta. Sroski odbojkaši savladali su Južnamerikance u četvrtak u zoru na Filipinima i to u tri seta, a potom su dramatičnim raspletom u grupi ušli u nokaut fazu kao prvoplasirani.

Tako veliki uspjeh srpski reprezentativci slavili su u autobusu ka hotelu, u kojem su pjevali pjesmu "Nešto mi govori da ti se ne žuri" od Stoje. Video-snimak njihovog slavlja objavljen je i na društvenim mrežama Saveza, uz poruku: "Ne žuri nam se kući".

Lijepo je vidjeti reprezentativce Srbije kako slave i pjevaju u autobusu, a zajedno sa njima i selektora, Rumuna Georgea "Đanija" Krecua. On je rukom udarao ritam o krov autobusa uz hit pjevačice Done Ares "To mi nije trebalo". Iako pretpostavljamo da nije znao tu poznatu pjesmu, to mu ni na koji način nije smanjilo uživanje u jednoj od najvećih pobjeda u trenerskoj karijeri.

Pogledajte slavlje Srba na Filipinima: 

Šta sada čeka reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu?

Nakon dramatičnog kraja grupne faze, reprezentacija Srbije saznala je kompletan put ka finalu i medalji Svetskog prvenstva na Filipinima. U osmini finala, 23. septembra srpski tim igraće protiv Irana i imaće sasvim dovoljno vremena da se u narednim danima spremi za taj izazov.

Srpska reprezentacija je prije tri godine na Svjetskom prvenstvu u Poljskoj igrala osminu finala i u njoj stala u duelu protiv Argentine, a ovog septembra pod vođstvom Krecua imaće šansu da napravi korak dalje.

Odbojka Srbija Svjetsko prvenstvo George Krecu

