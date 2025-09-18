Srbiju nikad ne potcjenjujte: Poslije ovog poena odbojkaša, cijeli svijet ostao bez teksta

Odbojkaška reprezentacija Srbije napravila senzaciju pobjedom nad Brazilom i obezbijedila osminu finala.

Izvor: X/samohekticno/printscreen

Odbojkaška reprezentacija Srbije napravila je jednu od najvećih senzacija na Svjetskom prvenstvu - nakon poraza od Češke u prvom kolu grupne faze, pali su Kina, pa Brazil, a srpski nacionalni tim obezbijedio je osminu finala. Pobjeda nad Brazilom posebno je važna jer je i za rivala imala ogroman značaj, ali nisu "orlovima" mogli ništa u tri veoma rutinski dobijena seta.

Srbija će sada navijati za Kinu protiv Češke, kako bi obezbijedila prvo mjesto u grupi i nešto lakši žrijeb u nastavku takmičenja, ali o tome ćemo kada bude vrijeme. Sada ima prostora da se slavi. To su uradili i srpski odbojkaši, nakon što je Dražen Luburić opalio po bloku i loptu poslao u aut, za posljednji poen Srbije protiv Brazila.

Korektor nacionalnog tima osvojio je posljednji poen i pokazao da Srbiju nikada ne treba otpisivati, iako su mnogi to uradili poslije prvog kola. Ispostavilo se da kvaliteta imaju mnogo više nego što su se drugi nadali, a njihove pobjede nad Kinom i Brazilom šokirale su ljubitelje odbojke širom svijeta.

Pogledajte posljednji poen i slavlje:

Protiv koga Srbija igra na Svjetskom prvenstvu u odbojci?

Srbija je obezbijedila plasman u osminu finala, ali od meča koji igraju Češka i Kina zavisi sa koje će pozicije u nokaut fazu. Odgovora joj dobra partija Kineza, odnosno da Češka ne pobijedi ubjedljivim rezultatom na toj utakmici, koja zatvara takmičenje u grupi H.

Kako god da se taj meč završi, Srbija će ukrštati sa jednim od dva tima iz grupe A. Tamo je prvo mjesto obezbijedio Tunis, pobjedom nad Egiptom u četvrtak ujutru. Za drugo mjesto na tabeli u direktnom okršaju odlučivali su Filipini i Iran, a Iranci su nakon velikog preokreta stigli do pobjede (3:2) i protiv tog tima će Srbija igrati ukoliko završi na prvom mjestu u grupi.

Zna se i da srpski nacionalni tim sada dobija čak četiri dana pauze, što bi moglo da bude izuzetno važno za dalji ishod takmičenja na Svjetskom prvenstvu. Selekcija Srbije će naredni meč igrati 23. septembra, a eventualno četvrtfinale će biti na programu 25. septembra. Zanimljivost je da će protivnik u četvrtfinalu, ukoliko stignu do njega, biti pobjednik meča u kojem će učestvovati drugi tim iz ove grupe. Veoma čudan izbor formata za Svjetsko prvenstvo odbojkaša.