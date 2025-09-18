Senzacija Srbije na Svjetskom prvenstvu: "Orlovi" pregazili Brazil za osminu finala

Spektakularan rezultat odbojkaške reprezentacije Srbije na Svjetskom prvenstvu.

Izvor: ROUELLE UMALI / Xinhua News / Profimedia

Reprezentacija Srbije igraće u osmini finala Svjetskog prvenstva za odbojkaše, jasno je nakon što su "orlovi" odigrali sva tri meča u grupnoj fazi! Nakon debakla u prvom kolu protiv Češke (3:0) i ubjedljive pobjede nad Kinom (3:0), tim Srbije napravio je jednu od najvećih senzacija turnira, deklasirao Brazil (3:0) i obezbijedio prolaz u nokaut fazu.

Iako su nakon prvog kola grupne faze "orlovi" bili gotovo pa otpisani, selektor George Krecu uspio je da trgne tim, a rezultati naredna dva meča pokazali su pravi kvalitet reprezentacije. Protiv Brazila smo vidjeli spektakularno izdanje (25:22, 25:20, 25:22) - dovoljno da se obezbijedi nokaut faza bez obzira na ishod meča između Češke i Kine. Zapravo, sada strepe Brazilci, koji bi mogli da ispadnu ukoliko Češka maksimalnim rezultatom savlada Kinu.

Srbija će sada navijati za reprezentaciju Kine, jer je njihovo osvajanje samo jednog seta dovoljno da se Srbija nađe na prvoj poziciji u grupi i samim tim dobije nešto lakši žrijeb u nastavku takmičenja. Ukoliko Srbija obezbijedi prvo mjesto u grupi, u osmini finala igraće protiv drugoplasirane selekcije iz grupe A, u kojoj su Tunis, Iran, Egipat i Filipini, kao domaćin takmičenja. Nakon dva odigrana kola u toj grupi svi timovi imaju po jednu pobjedu i jedan poraz.

Što se tiče meča protiv Brazila, bilo je izuzetno neizvjesno, posebno u prvom setu. Igralo se praktično poen za poen sve do finiša, a Srbija je pri rezultatu 22:22 uspjela da prelomi otpor rivala i sa tri uzastopna poena osvoji taj dio igre. U drugom je bilo mnogo lakše jer je Srbija već sredinom seta imala pet poena prednosti, a slično je bilo i u treće. Ipak, tada su Brazilci pokušali da se vrate u meč i naprave preokret, ali su ostali na nula osvojenih setova - zbog čega bi mogli da ispadnu sa turnira. Najbolji u timu Srbije bio je Dražen Luburić sa 19 poena, Pavle Perić je dodao 15, a Miran Kujundžić 10. Meč osmine finala igraće se 23. septembra.