Odbojkaši Srbije poraženi u meču koji su morali da dobiju na startu Svjetskog prvenstva.
Selektor muške odbojkaške reprezentacije Srbije George Krecu oglasio se nakon poraza od Češke na startu Svjetskog prvenstva. "Orlovi" će u nastavku takmičenja imati jako težak zadatak, pošto ih čekaju okršaji sa selekcijama Kine i Brazila. Plasman u narednu fazu već sada izgleda kao nemoguća misija.
Ipak, Krecu smatra da ne treba očajavati i da i dalje "orlovi" imaju svoje šanse uprkos lošoj predstavi na startu šampionata. On ističe da njegov tim ima kvalitet koji će pokušati da dokaže na terenu.
"Imamo kvalitet, ništa nije gotovo": Oglasio se selektor Srbije poslije debakla protiv Čeha
"Sve je još otvoreno, znamo da imamo kvalitet. Znali smo da se i u drugim grupama desilo da su se timovi mučili na samom početku. Najvažnije je pripremiti se za narednu utakmicu. Imamo svoje šanse, kao i ostali timovi", rekao je kratko George Krecu.
Naredni meč Srbija igra protiv Kine u utorak od 15.00 časova, a protiv Brazila u četvrtak od 4.00.