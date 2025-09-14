logo
"Imamo kvalitet, ništa nije gotovo": Oglasio se selektor Srbije poslije debakla protiv Čeha

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Odbojkaši Srbije poraženi u meču koji su morali da dobiju na startu Svjetskog prvenstva.

George Krecu nakon poraza Srbije od Češke Izvor: Lukasz Sobala / imago sportfotodienst / Profimedia

Selektor muške odbojkaške reprezentacije Srbije George Krecu oglasio se nakon poraza od Češke na startu Svjetskog prvenstva. "Orlovi" će u nastavku takmičenja imati jako težak zadatak, pošto ih čekaju okršaji sa selekcijama Kine i Brazila. Plasman u narednu fazu već sada izgleda kao nemoguća misija.

Ipak, Krecu smatra da ne treba očajavati i da i dalje "orlovi" imaju svoje šanse uprkos lošoj predstavi na startu šampionata. On ističe da njegov tim ima kvalitet koji će pokušati da dokaže na terenu.

"Sve je još otvoreno, znamo da imamo kvalitet. Znali smo da se i u drugim grupama desilo da su se timovi mučili na samom početku. Najvažnije je pripremiti se za narednu utakmicu. Imamo svoje šanse, kao i ostali timovi", rekao je kratko George Krecu.

Naredni meč Srbija igra protiv Kine u utorak od 15.00 časova, a protiv Brazila u četvrtak od 4.00.

Odbojka Srbija orlovi Svjetsko prvenstvo

