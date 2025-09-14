Nejaka Srbija razbijena na startu SP: Česi nisu dali ni šansu "orlovima", kako će protiv Brazilaca?

Odbojkaši Srbije poraženi od Čeha, u nastavku ih čeka nemoguća misija.

Muška odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je na startu Svjetskog prvenstva od selekcije Češke sa 3:0 (25:22, 25:23, 25:20).

"Orlovi" na svjetskoj smotri koja se igra na Filipinima igraju u podmlađenom sastavu i ovo im je bio ključni meč u Grupi H, pošto su im rivali još Kinezi i Brazilci. Biće jako teško izabranicima Geogea Krecua da završe na jednoj od prve dvije pozicije u grupi koje vode u narednu fazu, pa im je meč sa Česima bio od izuzetne važnosti.

Nažalost, "orlovi" su ostavili utisak da ovo nije tim za daleke domete, ali ne treba očajavati. Česi su odmah preuzeli inicijativu u prvom setu, sjajno su servirali, dok su srpski odbojkaši dosta griješili. Jesu konstantno bili nadomak izjednačenja, ali ono im je uporno izmicalo - 25:22.

Bolje su ušli u drugi set, prvi su stekli prednost, ali Česi sa nekoliko sjajnih servisa i kontranapada uspijevaju da preokrenu i stignu do nedostižnih +4. Uspjeli su za "zakuvaju" u finišu, ali ponovo su stali nadomak preokreta.

Na krilima drugog seta, Česi su nastavili u trećem gdje su ubrzo stigli do plus pet. Nisu se predavali srpski odbojkaši, ali nažalost danas su naletjeli na daleko boljeg rivala koji nije spuštao nogu sa gasa do kraja.

Patrik Indra je predvodio Čehe sa 14 poena, pratio ga je Vasina sa 13 i Galabov sa devet. U srpskom timu se istakao Perić sa 14, Luburić je bio drugo najefikasniji sa 12, Nedeljković je upisao devet.

Seniori Srbije će u 2. kolu H Grupe igrati protiv Kine u utorak, 16. septembra od 15.00 časova po našem vremenu, a u posljednjem, 3. kolu, protiv Brazila u četvrtak, 18. septembra od 4.00 časa ujutru.