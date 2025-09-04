Radnik odustao od Premijer lige BiH, pa se oglasio: "Mnogi će ovo okarakterisati kao stranački obračun"

Dvostruki šampion BiH naredne sezone neće igrati u premijerligaškom društvu.

Radnik iz Bijeljine u sezonama 2022/23 i 2023/24 osvajao je titule u Premijer ligi BiH i predstavljao BiH u Evropi, a naredne sezone neće biti član bh. elite.

Bijeljinci su prošle sezone prepustili titulu Napretku iz Odžaka, a sada je stigla informacija da naredne sezone (2025/26) neće učestvovati u najvišem rangu bh. odbojke.

Tim iz Bijeljine oglasio se saopštenjem, koje prenosimo:

"Nakon velikog broja pitanja koja su nam upućena proteklih dana, vrijeme je da se oglasimo.

Bili smo prinuđeni da odustanemo od takmičenja u Premijer ligi BiH za sezonu 2025/26. Jasno je svima da mi moramo dijeliti sudbinu svih (ili bar velike većine) sportskih kolektiva u Bijeljini, koji su oslonjeni na Budžet Grada. Situacija u kojoj se nalazi sport u našem gradu treba da zabrine sve, bez obzira na stranačku pripadnost.

Nažalost, sigurno je da će se i ovo svrstati u stranačke obračune. Još jednom ćemo ponoviti: OK Radnik je klub svih stanovnika Grada Bijeljina. Mi smo klub koji ima svoju istoriju, osnovan 1977. godine, što znači da smo postojali mnogo prije ijedne postojeće političke partije.

Kao i prethodnih godina, i ove godine smo svjesno ušli u drugi dio sezone bez finansijske podrške Grada. 'Izgurali' smo je ličnim pozajmicama, kreditom i odgođenim plaćanjem obaveza, uz maksimalno razumijevanje dobavljača/povjerilaca, kao i naših igrača. Tako smo funkcionisali proteklih 10-ak godina.

Obaveze koje nastanu tokom polusezone u periodu od januara do juna izmirimo dijelom od uplata sponzora, sredstvima grantova Ministarstva porodice, omladine i sporta RS i Ministarstva civilnih poslova BIH, a dio obaveza izmirimo nakon što dobijemo novac od Grada Bijeljina, po osnovu raspodjele sredstava za sport.

Nažalost, do danas, 4. septembra 2025. mi nismo dobili sredstva i to ne samo mi. Nijedan klub iz Bijeljine nije dobio nijednu KM iz budžeta Grada Bijeljina. Ono što je dodatni problem u ovoj godini, a o kom se ćuti u sportskoj javnosti:i ne znamo iznos odobrenih sredstava od Grada Bijeljina za 2025 godinu.

Iskustvo iz prethodne godine kaže: skupštinski Savjet sport samo predlaže, i do posljednjeg trenutka se ne zna kakve će cifre na kraju biti odobrene. Paralelno s tim, moramo da kažemo, ove godine izostala je i pomoć sa nivoa Republike Srpske. Klupski dugovi manji su nego ono što je do danas trebalo da dobijemo samo od Grada Bijeljina. Imamo odobrene i sponzorske ugovore, koje vjerovatno nećemo realizovati zbog novonastale situacije.

Žao nam je što se desilo ovako, ali očigledno je da nikome ne treba da Bijeljina ima predstavnika u Ligi šampiona", navodi se u objavi semberskog kluba.

Radnik je jedan od najtrofejnijih klubova Republike Srpske i BiH. Osim dvije pomenute titule u bh. prvenstvu, Bijeljinci su osvojili i dva Kupa BiH, tačnije bile su to duple krune u sezoni 2022/23 i 2023/24, šampioni Republike Srpske bili su četiri puta (2002, 2005, 2013. i 2021. godine), dok su se isto toliko puta radovali trofejima u Kupu Republike Srpske (2002, 2022, 2023, 2024).